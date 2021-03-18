Специалист по кибербезопасности оценил возможность отключения РФ от интернета

Специалист по кибербезопасности Сергей Вакулин на пресс-конференции ФАН и Медиагруппы «Патриот» подтвердил несовершенство российского интернета.

«Технически, США могут отключить нам интернет. Мы все привязаны к глобальной Сети. Когда проводилось тестирование по изоляции интернета на поисковой системе «Яндекс», а также на других сотовых операторах и провайдерах, мы обнаружили, что скорость сети существенно понижалась, а «Яндекс» просто рухнул», — рассказал Вакулин.

Вакулин полагает, что вариант отключения России от интернета возможен. Специалист по кибербезопасности убежден, что необходимо дорабатывать российский интернет, взяв в качестве примера Китай, где невозможно будет даже обойти блокировку, скачав VPN. Вакулин считает, что необходимо в первую очередь привлечь к работе над созданием централизованной системы российского интернета высококвалифицированных специалистов, а также создать собственный софт.

Эксперт также считает, что технически Роскомнадзор может заблокировать Twitter, однако это очень трудоемкая операция, которая в итоге не приведет к желаемому результату.

«Twitter в этом случае получит помощь от Facebook, Google, Telegram для обеспечения сервиса на территории РФ. Будут выделены определенные сервера и так далее, как это происходило с безуспешной блокировкой Telegram в 2018 году. Тогда Telegram помогали такие компании как Amazon и Google. По статистике, Роскомнадзор тогда заблокировал свыше миллиона IP-адресов Amazon», — пояснил Вакулин.

Он напомнил о ситуации на Украине, когда там была заблокирована российская социальная сеть «ВКонтакте». После блокировки, «ВКонтакте» внедрил в свой алгоритм встроенный VPN, позволивший обходить блокировки. Вакулин пояснил, что замедления Twitter пользователь даже не заметит, и потому это бессмысленно. Радикальным вариантом, по его мнению, будет развитие российского интернета.

Ранее сообщалось, что Роскомнадзор допустил замедление и блокировку других социальный сетей после Twitter, если они будут нарушать российское законодательство.