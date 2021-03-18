Психолог Ениколопов заявил о патологии у Байдена и призвал его лечиться в России

Москва, 18 марта. О точном диагнозе президента США Джо Байдена можно говорить только после полноценного клинического обследования. Об этом ФАН заявил российский психолог, руководитель отдела медицинской психологии ФГБНУ «Научного центра психического здоровья», доцент кафедры нейро- и патопсихологии факультета психологии МГУ им. М. В. Ломоносова Сергей Ениколопов. Однако налицо патология, считает он.

Ениколопов так ответил корреспонденту ФАН о причинах забывчивости и странностях в поведении Байдена:

«Он старенький. В мире огромное количество старичков и старушек, которые постоянно что-то забывают. Они не могут вспомнить имена и количество своих собственных внуков, — отметил Ениколопов. — Возраст сказывается на умственной деятельности. При этом некоторые люди преклонного возраста могут обладать замечательной памятью и способностью мыслить. Поставить диагноз человеку на расстоянии нельзя. У старика может быть болезнь Альцгеймера, Паркинсона, опухоль в мозге, сосудистые нарушения».

Ученый добавил, что список возможных причин провалов в памяти — гигантский. Все это должны устанавливать психиатры при непосредственном контакте с больным.

«О Байдене мы можем с уверенностью сказать, что он — старичок. Мы можем сомневаться в его способности принимать разумные решения. Но раз американцы его выбрали, это их проблема, — подчеркнул психолог. — Нас это тоже затрагивает, но косвенно. Американцы голосовали за Байдена, это говорит о проблемах с мышлением американского электората».

Прошедшие соревнования за кресло президента США можно назвать геронтопсихиатрическими, добавил собеседник ФАН. Он предположил, что в этом и заключалась система Соединенных Штатов: избиратели должны были угадать, кто из двух старичков более здоров.

Клинический психолог заметил, что на фоне Джо Байдена его предшественник Дональд Трамп выглядит абсолютно здоровым человеком. По мнению Ениколопова, Трамп — «просто огурчик».

«Мнения о достоинствах кандидатов могут быть разными, но в России трудно представить, что на выборы баллотируются люди со старческим маразмом…» — подчеркнул собеседник ФАН.

Он добавил, что в случае с Байденом налицо патология: президенту США стоило бы скорее обратиться к врачам. Такой же точки зрения придерживается и глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров, который предложил «Сонному Джо» вместо управления страной пройти лечение в Грозном.

«После обращения Байдена к врачам его состояние может улучшиться, — предположил Ениколопов. — Я согласен с высказыванием Рамзана Кадырова: наши специалисты, несомненно, могли бы помочь президенту США, поскольку американские медики, как мы видим, помочь ему не могут».

17 марта Джо Байден в обширном эксклюзивном интервью корреспонденту ABC News Джорджу Стефанопулосу назвал президента России Владимира Путина «убийцей». Российский лидер в ответ на это оскорбление пожелал Байдену здоровья и напомнил: «Кто как обзывается, тот сам так называется».