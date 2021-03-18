Интернет-омбудсмен Мариничев исключил вероятность отключения России от Сети

Даже если США отключат интернет в России, у нее останется своя локальная сеть, заявил интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев на пресс-конференции ФАН и Медиагруппы «Патриот».

«Нужно понимать, что интернет — это сеть сетей. Заблокировать нам весь интернет нельзя, потому что даже если нам перережут кабель, ведущий в РФ, внутренняя связь у нас останется и будет функционировать. Мы сами управляем своими серверами, хотя, разумеется, мы не сможем войти на иностранные сайты, также, как и иностранцы не смогут зайти на российские ресурсы», — объяснил Мариничев.

По мнению эксперта, в России нужны представительства интернет-гигантов: Facebook, Google, Twitter и других. Мариничев считает, что гораздо важнее репликация аппаратно-программной базы, которая должна работать и обслуживаться на территории нашей страны. Технологичные компании, по его мнению, должны иметь центры серверной мощности в РФ, поскольку только когда есть экспертиза и понимание функционала работы этих сетей, возможно влияние и обучение собственных специалистов. Открывать представительства в коммерческом и юридическом смысле Мариничев считает бессмысленным.

Интернет-омбудсмен высказался по поводу спутников Starlink доставленных на орбиту ракетой-носителем Falcon 9, и слухов о бесконтрольном интернете. Эксперт заявил, что раздача никем не контролируемого интернета — заблуждение.

«Пролет спутников четко регламентируется. Спутник не может вещать все, что захочет, пролетая над Россией. Интернет из космоса будет четко зарегулирован, как и интернет, который приходит по оптоволокну или из сотовой сети», — пояснил Мариничев.

Также собеседник прокомментировал новость о ситуации со СМИ Австралии, обвинивших Google и Facebook в получении прибыли за их счет. По его мнению, эта ситуация будет развиваться по всему миру и через два-три года Google будет вынужден платить за контент всем странам.

Ранее сообщалось, что жители нескольких городов России столкнулись со сбоями в работе онлайн-платформы OZON.