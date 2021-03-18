Эксперт по стрелковому вооружению назвал украинскую винтовку полукустарным изделием

Эксперт по стрелковому вооружению Семен Федосеев назвал новую украинскую снайперскую винтовку «Ночной хищник» полукустарным изделием. В беседе с корреспондентом ФАН эксперт отметил, что заявленные якобы уникальные данные этой винтовки, которыми так хвалятся разработчики, — всего лишь плод их фантазий.

Это уже не первый случай, когда украинские оружейники пытаются выдать дутую сенсацию за реальность, считает Федосеев.

«Украинские оружейники постоянно делают сенсационные заявления о супероружии. То они сделают уникальный пистолет, то суперубойный миномет, который при выстреле разваливается (просто разработчики в свое время не учили сопромат), теперь серия невиданных снайперских винтовок», — утверждает Семен Федосеев.

Собеседник ФАН добавил, что украинские разработчики просто собрали «Ночного хищника» из тех деталей, которые нашли на оружейных складах. Оружейники не стали изготавливать новый ствол для этой винтовки, они просто взяли вкладыш из танковой пушки, который используют при обучении наводчиков танковых экипажей, считает эксперт.

«Ствол винтовки — не что иное, как вкладной стволик от танковой пушки, который используется для учебных стрельб. Он не даст той точности, которая требуется от снайперского оружия», — заявил Семен Федосеев.

Это же касается и боеприпаса для новой снайперской винтовки. По мнению эксперта, украинские оружейники соединили пулю калибра 12 мм с гильзой от крупнокалиберного танкового пулемета Владимирова — еще советской разработки. По словам эксперта, получившийся патрон не обеспечивает нужную точность стрельбы.

«В патрон от пулемета КПВТ советской разработки обжимается пуля 12 мм — тоже советской разработки. Получается такой полукустарный боеприпас, не имеющий ничего общего с настоящим снайперским патроном», — считает собеседник ФАН.

Также он назвал выдумкой заявленную прицельную дальность «Ночного хищника». Чтобы стрелять на четыре километра, нужна не только мощная оптика, но и идеальные условия — совершенно ровная автострада, проложенная по плоской степи, заявил эксперт.

Прицельная дальность у самых современных снайперских комплексов не превышает 2500 км, добавил Семен Федосеев.

О каком уникальном супероружии может идти речь, если на Украине давно нет точного машиностроения и специалистов, которые действительно могли создать образец оружия, хотя бы отдаленно напоминающего современные снайперские комплексы, утверждает собеседник ФАН.