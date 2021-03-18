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Ливия

Взрыв в Триполи и иск против Турции — что произошло в Ливии 18 марта

Взрыв в Триполи и иск против Турции — что произошло в Ливии 18 марта

Международная редакция Федерального агентства новостей рассказывает об основных событиях, которые произошли в Ливии 18 марта 2021 года.

Стрельба и взрывы в Триполи

Утром в столичном районе Айн Зара произошел взрыв, о чем сообщили местные жители в соцсетях.

Через некоторое время в районе Абу Салим в Триполи раздались звуки стрельбы, о чем также рассказали очевидцы.

Позже поступили сообщения о выстрелах из танкового пулемета КПВТ и зенитной установки (ЗУ-23).

Ответственность за нарушение тишины в Триполи взяли на себя бойцы группировки Абдулы Гани аль-Кикли по прозвищу «Ганива», так называемой «Службы поддержания стабильности», или Абу Салим. Стрельбой и взрывами они отпраздновали возвращение похищенного ранее брата главаря по имени Фатхи, известного как Кабус (Кошмар).

Несмотря на установление перемирия и режима постоянного прекращения огня, в столице Ливии продолжается скрытая борьба между бандформированиями за контроль над районами города.

Управление правоохранительных органов Триполи усилило патрулирование в столице и ее окрестностях.

Полицейские должны создать безопасные условия для граждан и пресекать любые нарушения закона.

Политика

Премьер-министр нового Правительства национального единства Абд аль-Хамид Дабиба поговорил по телефону с коллегой из Греции Кириакосом Мицотакисом. В ходе беседы греческий чиновник поздравил ливийского политика с официальным началом работы в должности, пожелав укрепления и развития отношений между странами.

Международный уголовный суд в Гааге принял к рассмотрению иск, именуемый как «Турецкая агрессия против Ливии».

Жалобу подготовили члены «Ливийской организации жертв терроризма и экстремизма» в сотрудничестве с Афро-азиатским исследовательским консультативным центром.

Они заявили, что собрали неопровержимые доказательства вины Анкары в преступлениях против человечности.

Член Юридического комитета Форума политического диалога по Ливии Амаль Куайкыс сообщил, что работа группы временно приостановлена. Подготовка конституционной базы для проведения декабрьских выборов подходила к концу, когда в процесс вмешались представители ООН.

Экономика

Глава Центрального банка Ливии Садик Кабир обсудил с новым министром экономики и торговли Мухаммадом Хувейджем ситуацию в стране.

Отметим, что Садик Кабир замешан в коррупционных скандалах. Годами он тратил бюджетные средства на военные нужды триполитанского Правительства национального согласия, что усугубило кризис в стране.

Waha Oil Company (WOC) завершила подготовку системы водоснабжения станций «Гало-1» и «Гало-2». Этот проект призван увеличить добычу нефти до 500 тысяч баррелей в сутки.

Абд аль-Хамид Дабиба провел заседание в штаб-квартире General Electricity Company, на котором присутствовали управляющий ЦБ Ливии, представители Счетной палаты и ряд министров.

Участники переговоров обсудили антикризисный план компании.

Два судна зашли в морской порт Бенгази. Контейнеровоз «Аманда Ф» привез зерно и другие товары, а автоперевозчик из Австралии — 1528 легковых и грузовых машин с европейского рынка.

Общество

19 марта возобновится автомобильное сообщение между Ливией и Тунисом, сообщают ливийские СМИ.

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