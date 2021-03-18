Взрыв в Триполи и иск против Турции — что произошло в Ливии 18 марта

Международная редакция Федерального агентства новостей рассказывает об основных событиях, которые произошли в Ливии 18 марта 2021 года.

Стрельба и взрывы в Триполи

Утром в столичном районе Айн Зара произошел взрыв, о чем сообщили местные жители в соцсетях.

#طرابلس

صوت انفجار قوي في محيط عين زارة قبل قليل — تك يحرق كل شي (@tkyroogklshytk) March 17, 2021

Через некоторое время в районе Абу Салим в Триполи раздались звуки стрельбы, о чем также рассказали очевидцы.

كان سمعتوا أصوات رماية بعدين في بوسليم متخافوش هدا الكابوس روحوا به والغنيوات فرحانين به . — تك يحرق كل شي (@tkyroogklshytk) March 17, 2021

Позже поступили сообщения о выстрелах из танкового пулемета КПВТ и зенитной установки (ЗУ-23).

اصوات الـ23 والـ14 نص تسمع باتجاه معسكر العكرمي بمنطقة الهيرة. — تك يحرق كل شي (@tkyroogklshytk) March 17, 2021

Ответственность за нарушение тишины в Триполи взяли на себя бойцы группировки Абдулы Гани аль-Кикли по прозвищу «Ганива», так называемой «Службы поддержания стабильности», или Абу Салим. Стрельбой и взрывами они отпраздновали возвращение похищенного ранее брата главаря по имени Фатхи, известного как Кабус (Кошмар).

Несмотря на установление перемирия и режима постоянного прекращения огня, в столице Ливии продолжается скрытая борьба между бандформированиями за контроль над районами города.

أصوات الرماية والانفجارات التي تسمع بسبب وصول فتحي الككلي الملقب بالكابوس شقيق غنيوه بعد اختطافه صباح اليوم . — تك يحرق كل شي (@tkyroogklshytk) March 17, 2021

Управление правоохранительных органов Триполи усилило патрулирование в столице и ее окрестностях.

Полицейские должны создать безопасные условия для граждан и пресекать любые нарушения закона.

تكثيف الدوريات الأمنية في طرابلس وضواحيها https://t.co/1LHEw6PM2Q — بوابة افريقيا الاخبارية (@afrigatenewsly) March 18, 2021

Политика

Премьер-министр нового Правительства национального единства Абд аль-Хамид Дабиба поговорил по телефону с коллегой из Греции Кириакосом Мицотакисом. В ходе беседы греческий чиновник поздравил ливийского политика с официальным началом работы в должности, пожелав укрепления и развития отношений между странами.

أجرى رئيس الوزراء #اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس إتصالا هاتفيا بـ معالي رئيس حكومة الوحدة الوطنية المهندس #عبدالحميد_الدبيبة " مساء أمس الثلاثاء

وقد هنأ فيها معالي رئيس الحكومة على توليه الرئاسة متمنيا له التوفيق وتناول الاتصال تعزيز العلاقات اليونانية والليبية . (1/2) pic.twitter.com/TxEfPm1vw3 — مكتب رئيس حكومة الوحدة الوطنية (عبدالحميد الدبيبة) (@official_Dabiba) March 17, 2021

Международный уголовный суд в Гааге принял к рассмотрению иск, именуемый как «Турецкая агрессия против Ливии».

Жалобу подготовили члены «Ливийской организации жертв терроризма и экстремизма» в сотрудничестве с Афро-азиатским исследовательским консультативным центром.

Они заявили, что собрали неопровержимые доказательства вины Анкары в преступлениях против человечности.

الجنائية الدولية تقبل دعوى قضائية ضد «جرائم أردوغان والسراج في ليبيا» https://t.co/spZC7GvYeH — بوابة افريقيا الاخبارية (@afrigatenewsly) March 17, 2021

Член Юридического комитета Форума политического диалога по Ливии Амаль Куайкыс сообщил, что работа группы временно приостановлена. Подготовка конституционной базы для проведения декабрьских выборов подходила к концу, когда в процесс вмешались представители ООН.

#عاجل | عضو اللجنة القانونية بملتقى الحوار آمال بوقعيقيص: اللجنة متوقفة عن العمل بعد أن كانت قاب قوسين أو أدنى من إتمام القاعدة الدستورية للانتخابات#قناة_ليبيا — قناة ليبيا (@LibyasChannel) March 18, 2021

Экономика

Глава Центрального банка Ливии Садик Кабир обсудил с новым министром экономики и торговли Мухаммадом Хувейджем ситуацию в стране.

Отметим, что Садик Кабир замешан в коррупционных скандалах. Годами он тратил бюджетные средства на военные нужды триполитанского Правительства национального согласия, что усугубило кризис в стране.

الكبير والحويج يناقشان إعداد رؤية مشتركة لتحريك عجلة ال#اقتصاد

https://t.co/ItToNaBdHN pic.twitter.com/f78aOnmBCi — قناة ليبيا الأحرار (@libyaalahrartv) March 18, 2021

Waha Oil Company (WOC) завершила подготовку системы водоснабжения станций «Гало-1» и «Гало-2». Этот проект призван увеличить добычу нефти до 500 тысяч баррелей в сутки.

Абд аль-Хамид Дабиба провел заседание в штаб-квартире General Electricity Company, на котором присутствовали управляющий ЦБ Ливии, представители Счетной палаты и ряд министров.

Участники переговоров обсудили антикризисный план компании.

رئيس #حكومة_الوحدة_الوطنية عبدالحميد الدبيبة يعقد اجتماعا بمقر الشركة العامة للكهرباء حضره محافظ مصرف ليبيا المركزي، وممثلين عن ديوان المحاسبة ووزراء المالية والتخطيط والداخلية والمواصلات ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بالإضافة إلى إدارة الشركة، لمناقشة الخطة الطارئة للشركة — المنارة للإعلام (@AlmanaraMedia) March 18, 2021

Два судна зашли в морской порт Бенгази. Контейнеровоз «Аманда Ф» привез зерно и другие товары, а автоперевозчик из Австралии — 1528 легковых и грузовых машин с европейского рынка.

Общество

19 марта возобновится автомобильное сообщение между Ливией и Тунисом, сообщают ливийские СМИ.