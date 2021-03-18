Интернет-омбудсмен Мариничев назвал фейком заявления о кибератаке США

Киберкомандование США не решится на атаку правительственных сайтов России, потому что это будет приравнено к объявлению войны, заявил интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев на пресс-конференции ФАН и Медиагруппы «Патриот».

«Речь идет об информационной безопасности, и я сомневаюсь, что государственные органы США возьмут на себя такую ответственность за хакерскую атаку, поскольку это равносильно объявлению войны и швырянию гранаты в здание Госдумы. Следует проводить черту между реальной действительностью и пустым сотрясанием воздуха», — заявил Мариничев.

Участник пресс-конференции отметил, что подобные заявления должны иметь серьезную доказательную базу, поскольку до сих пор не было предъявлено ни одного факта вмешательства РФ в американские выборы.

По словам интернет-омбудсмена, во время атак хакер может находиться в любой точке мира, поэтому голословные обвинения в Сети ничего не значат. При этом ни одно государство мира не научилось всерьез относиться к хакерам и интернет-террористам.

«Приведу пример, когда Роскомнадзор решил ограничить действия Twitter. Сразу все заметили, что упали правительственные сайты, и даже сайт Роскомнадзора, из чего сделали вывод, что сами представители Роскомнадзора что-то сделали не так. По другой версии, это была хакерская атака США. А третья версия была самой банальной: в Европе сгорел один из сервисных центров. Нужно понимать, что декларацией намерений Роскомнадзора могут воспользоваться и реальные террористы», — прокомментировал Мариничев.

Интернет-омбудсмен считает, что кроме конфронтации конфликта и краткосрочного запугивания ничего в отношении Twitter предпринято не будет.

«Если мы оцениваем действия Роскомнадзора в отношении Twitter в настоящее время, то, разумеется, его можно в чем-то ограничить и даже запретить. Но в долгосрочной перспективе я боюсь, что это аукнется и стране, и обществу. Это принесет лишь отрицательный эффект. Сейчас весь мир озадачен политической цензурой, существует эффект балканизации интернета», — заявил Мариничев.

Под термином «балканизация интернета» понимается не только распад Всемирной паутины, но и возникновение конфликта между образовавшимися частями, зачастую на идеологической и политической почвах. Отдельные эксперты отмечают геополитический характер противостояний государств в информационной сфере.

Ранее ФАН рассказывал, что пользователи интернета в Европе начали жаловаться на сбои в работе мессенджера Telegram.