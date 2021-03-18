Сын Бари Алибасова рассказал, зачем его отцу шикарный загородный особняк

Москва, 18 марта. Сын музыкального продюсера Бари Алибасова приобрел для отца загородный дом в Московской области. Стоимость недвижимости составляет 58 миллионов рублей.

Бари Алибасов — младший купил загородный дом для обеспечения безопасности теряющего память отца. По его словам, артиста уже несколько раз пытались обмануть, но в частном доме сделать это будет невозможно.

«Продолжать жить в квартире — это опасно для папы. Потому что, когда он проживал в квартире на Мерзляковском, я начал тратить 180 тысяч рублей в месяц на круглосуточную охрану, чтобы она отваживала желтую прессу, которая пытается проникнуть внутрь, и контролировала подпись отцовских документов», — сказал Бари Бариевич в разговоре с iReactor.

Жилой дом располагается весьма удобно: основатель «На-На» сможет продолжить заниматься делами и посещать светские мероприятия. Как указал Алибасов-младший, добираться до центра Москвы из шикарного особняка примерно 40-50 минут.

У Бари Каримовича серьезные проблемы со здоровьем. Сейчас он находится в Калининграде, где за ним ухаживают специалисты.