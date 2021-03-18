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Сын Бари Алибасова рассказал, зачем его отцу шикарный загородный особняк

Сын Бари Алибасова рассказал, зачем его отцу шикарный загородный особняк

Москва, 18 марта. Сын музыкального продюсера Бари Алибасова приобрел для отца загородный дом в Московской области. Стоимость недвижимости составляет 58 миллионов рублей.

Бари Алибасов — младший купил загородный дом для обеспечения безопасности теряющего память отца. По его словам, артиста уже несколько раз пытались обмануть, но в частном доме сделать это будет невозможно.

«Продолжать жить в квартире — это опасно для папы. Потому что, когда он проживал в квартире на Мерзляковском, я начал тратить 180 тысяч рублей в месяц на круглосуточную охрану, чтобы она отваживала желтую прессу, которая пытается проникнуть внутрь, и контролировала подпись отцовских документов», — сказал Бари Бариевич в разговоре с iReactor.

Жилой дом располагается весьма удобно: основатель «На-На» сможет продолжить заниматься делами и посещать светские мероприятия. Как указал Алибасов-младший, добираться до центра Москвы из шикарного особняка примерно 40-50 минут.

У Бари Каримовича серьезные проблемы со здоровьем. Сейчас он находится в Калининграде, где за ним ухаживают специалисты.

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