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Врач оценил влияние коронавируса на качество сна

Врач оценил влияние коронавируса на качество сна

Москва, 18 марта. Прямых доказательств негативного влияния коронавирусной инфекции на качество сна пока нет. Такое заявление сделал доктор медицинских наук, сомнолог Роман Бузунов.

Более трех тыс. россиян ежемесячно обращаются к специалистам из-за бессонницы в клинику, где работает Бузунов. Еще год назад таких жалоб от жителей страны не было вообще. Причиной массовых нарушений сна может быть COVID-19, предположили специалисты.

Коронавирусная инфекция оказывает негативное влияние на многие органы и весь организм в целом, однако с бессонницей столкнулись и многие люди, никогда не болевшие COVID-19. Общее «токсическое информационное облако» могло спровоцировать нарушения сна у большого количества людей, подытожил Бузунов.

Бессонница негативно влияет на иммунную систему человека, что делает его уязвимым для коронавируса, заявила сомнолог Ирина Завалко. Недосып ухудшает психологическое состояние и повышает риск депрессии.

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