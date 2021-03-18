Санкт-Петербург, 18 марта. Скриншоты из группы в Instagram с перепиской любителей онанизма были самыми «значимыми доказательствами» американцев в деле о «вмешательстве», заявил бизнесмен Евгений Пригожин.

Агенты ФБР недавно назначили награду в 250 тыс. долларов за информацию о нахождении петербургского предпринимателя Евгения Пригожина. Бизнесмен в свою очередь потребовать от спецслужбы передать ему все собранные на него материалы в соответствии с законами США. Предприниматель напомнил, что Вашингтон с треском провалил дело о так называемом вмешательстве в выборы Соединенных Штатов и сейчас пытается сфабриковать доказательства по этому делу.

Пресс-служба компании «Конкорд» обнародовала комментарий Евгения Пригожина по указанному вопросу.

«Прошу обратить внимание на то, что в моем уголовном деле, выигранном 16 марта 2020 года в суде округа Колумбия, из 2 терабайт доказательств, которые эквивалентны 8 миллионам печатных листов, самыми значимыми, пожалуй, были скриншоты из группы в Instagram. В ней любители онанизма исповедовались в своем сексуальном пристрастии, отмаливая грехи у электронного Иисуса за пагубные страстишки (причем меня среди них не было:)). Любовь к демократии живет во всех нас», — заявил предприниматель.



Как стало известно ранее, Евгений Пригожин высмеял агентов ФБР, которые пытаются сфабриковать против него «доказательства» и предлагают награду в размере 250 тысяч долларов за информацию о местонахождении бизнесмена.