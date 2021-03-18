Начинающим водителям в РФ не придется сдавать «площадку» на экзамене в ГИБДД

Москва, 18 марта. Будущим автомобилистам не придется отдельно сдавать «площадку» на экзамене в ГИБДД с 1 апреля, говорится в публикации на официальном сайте ведомства.

Инспекторы будут оценивать готовность начинающих водителей управлять автомобилем исключительно в условиях реального дорожного движения. Нововведение относится к тем, кто учился водить за рулем легковушки. Привычный формат экзамена сохраниться для желающих получить права на управление мотоциклом.

Также изменился список ошибок, за которые начисляются штрафные баллы. Перечень разделили на три блока. К грубым нарушениям отнесли не пристегнутый ремень безопасности и использование телефона за рулем. Чтобы успешно сдать экзамен, требуется набрать не более пяти баллов. Теперь во время экзамена в салоне авто могут находиться наблюдатели, в том числе ожидающие своей очереди будущие водители.