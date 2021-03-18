Сергей Пускепалис выразил надежду, что ДНР и ЛНР войдут в состав России

Москва, 18 марта. Известный российский актер и режиссер театра и кино Сергей Пускепалис заявил в интервью ФАН, что рано или поздно ДНР и ЛНР войдут в состав Российской Федерации.

Заслуженный артист РФ рассказал о своем отношении к политике, о соседней стране и возглавляющих ее «хулиганах».

«За политикой слежу, а как же, — признался Пускепалис и тут же высказался об Украине. — Чего нам еще ждать от нацистского государства? Там сейчас вот эта раковая опухоль нацизма поработила прекрасный украинский народ, и она с потакания всех европейских и американской страны вовсю беспредельничает».

По словам собеседника ФАН, в соседней стране никто ничего не может изменить, потому что всем это будет очень дорого стоить.

«Живут там такие хулиганы и хулиганят, как только могут, — подчеркнул актер и режиссер. — Я имею в виду, конечно, руководителя страны: он один у них. Фамилии меняются, а суть остается».

Пускепалис также высказался о том, что Донецкая и Луганская Народные Республики когда-нибудь не только обретут независимость, но и войдут в состав России.

«Я очень хочу в это верить, — отметил он. — Более того, я хочу верить не только в их независимость, но и в то, что они станут нашей территорией, российской. Придут, так сказать, домой. Крым, как говорил наш президент, вернулся в родные берега. Он все-таки приморский регион. А здесь — просто домой».

Сергей Пускепалис также рассказал, почему он не считает актерство своей основной профессией. И том, что перед началом съемок триллера «Черное море» не узнал известного британского киноактера Джуда Лоу.