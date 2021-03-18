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Алена Хмельницкая раскрыла секрет стройности

Алена Хмельницкая раскрыла секрет стройности

Москва, 18 марта. Актриса Алена Хмельницкая порадовала поклонников свежими фото. Пользователи Сети, обратив внимание на изящную фигуру знаменитости, принялись расспрашивать, в чем ее секрет.

Хмельницкая, уехавшая в Мадрид, делится с интернет-пользователями кадрами, сделанными в испанском городке. Знаменитость побывала на крышах мадридских домов и посмотрела на город с другой стороны.

«Крыши Мадрида. 100 лет не залезала на крыши! Очень прикольно! Закат и птицы, огромное количество птиц, летящих, видимо, из Африки домой, в Испанию ! Очень красиво! И редкий для меня случай, когда «здесь и сейчас»», — подписала снимки Хмельницкая.

Постройневшая артистка восхитила поклонников. Фолловеры задали Алене вопрос: в чем секрет ее худобы?

Молчать Хмельницкая не стала и поделилась с поклонниками ценной информацией. Оказалось, успех кроется в ограничениях в еде, тренировках и йоге.

Актриса в Испании уже больше месяца. Там она вместе с дочерью Ксенией была на карантине. Пока знаменитость находилась дома, она строила планы на отдых вне комнаты.

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