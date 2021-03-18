Якутский газовый проект оценили в 30-35 миллиардов долларов

Москва, 18 марта. Один из крупнейших проектов России по получению СПГ оценили в сумму 30-35 миллиардов долларов. По верхним оценкам это сравнимо с половиной «Газпрома».

Оценка проекта «Якутский СПГ» составляет от 30 до 35 миллиардов долларов, об этом рассказал «Интерфаксу» источник, знакомый с проектом. Сейчас компания «А-Проперти» завершила pre-FEED проекта, по итогам FEED оценка может измениться.

В настоящее время руководство проекта ведет переговоры с Минэнерго РФ о получении лицензии на экспорт СПГ. Так сообщил журналистам Сергей Кузнецов, заместитель генерального директора по добыче и переработке «ЯТЭК».

Строительство планируется разбить на два этапа. На первом возведут завод, который бы производил 8,9 млн тонн СПГ в год. За время стройки проложить газопровод из Якутии в село Аян Хабаровского края. Предположительная протяженность составляет 1358 км с двумя компрессорными станциями. На втором этапе мощности завода наростят до 18 млн тонн.

Внутри России также стимулируется спрос на экологичный СПГ. ранее ФАН рассказывало о переходе общественного транспорта Северной столицы на природный газ.