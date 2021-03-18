Дочь Любови Толкалиной после похудения копит деньги на увеличение груди

Москва, 18 марта. Дочь режиссера Егора Кончаловского и актрисы Любови Толкалиной Мария сообщила подписчикам в Instagram, что планирует лечь под нож хирурга ради увеличения груди.

Звездная наследница делает шаги в модельном бизнесе и регулярно участвует в фотосессиях. Мария Михалкова-Кончаловская специально для этого похудела и теперь соответствует всем модельным стандартам. Несмотря на идеальную фигуру, 20-летняя девушка недовольна своей внешностью. Она призналась в Stories, что хочет увеличить грудь и присматривает клинику.

«Кредит брать на грудь — супер странно. Поэтому +/- 300 тысяч должны быть на руках. Думаю пока», — подытожила Кончаловская.

Позднее модель заявила, что подписчики стали отговаривать ее делать маммопластику. Девушка попросила фолловеров «охладить пыл», потому что она еще не приняла окончательное решение.

В прошлом году Мария Михалкова-Кончаловская удивила фанатов неожиданной свадьбой. Она вышла замуж за 27-летнего бизнесмена Никиту Кузьмина. Девушка уверена, что это была любовь с первого взгляда. Родители не стали препятствовать этим отношениям и поддержали выбор Маши.

Ранее сообщалось, что Егор Кончаловский показал снимок подросшего сына Тимура от второй супруги Марии Леоновой. Поклонники заметили, что мальчик похож на своего звездного отца.