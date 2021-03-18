Погибшие на пожаре дети всего месяц назад были отданы пьющей матери из интерната

Кызыл, 18 марта. Следователи разбираются в причинах пожара, унесшего жизнь четырех человек, в том числе двух детей. Как стало известно ФАН, мать сгоревших ребят вела аморальный образ жизни.

В ночь на 18 марта в дежурные аварийные службы поступило заявление о пожаре. Местный житель сообщил, что горит дом, находящийся по улице Зеленая СНТ-10 левобережного дачного общества города Кызыла. На место пожара прибыли сотрудники МЧС, полицейские и медики. После того как бревенчатый частный дом удалось потушить, под завалами обнаружили обгоревшие трупы четырех человек. Позже стало понятно, что это тела 29-летней хозяйки жилища и двух ее малолетних детей трех и пяти лет. Четвертый труп опознать не представилось возможным.

«По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам», — рассказала ФАН старший помощник руководителя СУ СК России по Республике Тыва Алла Нурсат.

В округе местные жители были негативного мнения о погибшей женщине. По словам соседей, она вела аморальный образ жизни.

«У нее дома был проходной двор. Она мужчин меняла как перчатки. — рассказал ФАН источник в правоохранительных органах. — Любила хорошенько выпить. На воспитание детей у нее не было времени, малышей часто забирали в приют. Буквально за месяц до трагедии их вернули мамаше из интерната».

Соседи поддерживали малышей, давали им еду и одежду. По словам местных жителей, их мать до трагедии месяц не выходила из запоя.

«Пожарные предполагают, что возгорание случилось из-за включенной электрической плиты, которую женщина практически никогда не выключала. На отопление у нее не было ни денег, ни дров. Четвертый труп обгорел так, что невозможно сказать, мужчина погиб или женщина. Это покажет лишь экспертиза», — резюмировал источник.

По факту смерти детей также возбуждено уголовное дело по статье 293 УК РФ «Халатность».