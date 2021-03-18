Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Происшествия

Погибшие на пожаре дети всего месяц назад были отданы пьющей матери из интерната

Погибшие на пожаре дети всего месяц назад были отданы пьющей матери из интерната

Кызыл, 18 марта. Следователи разбираются в причинах пожара, унесшего жизнь четырех человек, в том числе двух детей. Как стало известно ФАН, мать сгоревших ребят вела аморальный образ жизни.

В ночь на 18 марта в дежурные аварийные службы поступило заявление о пожаре. Местный житель сообщил, что горит дом, находящийся по улице Зеленая СНТ-10 левобережного дачного общества города Кызыла. На место пожара прибыли сотрудники МЧС, полицейские и медики. После того как бревенчатый частный дом удалось потушить, под завалами обнаружили обгоревшие трупы четырех человек. Позже стало понятно, что это тела 29-летней хозяйки жилища и двух ее малолетних детей трех и пяти лет. Четвертый труп опознать не представилось возможным.

«По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам», — рассказала ФАН старший помощник руководителя СУ СК России по Республике Тыва Алла Нурсат.

В округе местные жители были негативного мнения о погибшей женщине. По словам соседей, она вела аморальный образ жизни.

«У нее дома был проходной двор. Она мужчин меняла как перчатки. — рассказал ФАН источник в правоохранительных органах. — Любила хорошенько выпить. На воспитание детей у нее не было времени, малышей часто забирали в приют. Буквально за месяц до трагедии их вернули мамаше из интерната».

Соседи поддерживали малышей, давали им еду и одежду. По словам местных жителей, их мать до трагедии месяц не выходила из запоя.

«Пожарные предполагают, что возгорание случилось из-за включенной электрической плиты, которую женщина практически никогда не выключала. На отопление у нее не было ни денег, ни дров. Четвертый труп обгорел так, что невозможно сказать, мужчина погиб или женщина. Это покажет лишь экспертиза», — резюмировал источник.

По факту смерти детей также возбуждено уголовное дело по статье 293 УК РФ «Халатность».

Новости партнеров