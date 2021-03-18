Суд отправил в колонию украинца за контрабанду военной техники

Воронеж, 18 марта. Фигурант получил год колонии за контрабанду военной техники. Его поймали на границе Воронежской и Луганской областей с приборами ночного видения.

Сотрудники ФСБ задержали 33-летнего украинца за нарушение границы в Кантемировском районе. Мужчина направлялся к селу Колещатовка Воронежской области.

Пограничники во время досмотра обнаружили у нарушителя два прибора ночного видения, которые используются военными. В отношении мужчины было возбуждено дело. Кантемировский райсуд признал виновным украинца и приговорил к году колонии за незаконное перемещение через таможенную границу военной техники.

Мужчин с «пернатой» контрабандой из РФ попался пограничникам на Украине, сообщал ранее ФАН. Нарушитель пытался перевезти порядка 20 декоративных голубей из российского Союза спортсменов-голубеводов.