Древнеримский тракт обнаружили археологи на раскопках в Бельгии

Брюссель, 18 марта. Археологические раскопки в Бельгии перед началом строительства супермаркета обнаружили древнеримский тракт, о существовании которого было известно только из письменных источников.

Это важнейшая дорога времен Римской империи, проходившая от современного Антверпена к лагерю легионеров, который располагался в Западной Фландрии. Ученые отметили тот факт, что современное шоссе проложили практически параллельно древнему тракту.

В этой местности римские дороги строились песчаными, поэтому они почти не сохранились. Остались лишь письменные свидетельства, находка в Бельгии позволила подтвердить одно из них. Значительная часть древнего тракта идет под современными застройками, восстановить ее не удастся. Однако обнаруженный участок даст ученым информацию о ландшафте и логистике в Древнеримской империи. Сохранить находку не получится, так как на этом месте запланировано строительство супермаркета, пишет издание Planet Today.

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