Понятие «приватизация жилых помещений» определяется статьей №1 Закона РФ «О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации». Это бесплатная добровольная и бессрочная передача жилья, занимаемого гражданами РФ в государственном жилом фонде на основе договора соцнайма, в полноправную собственность этих граждан. Возможность приватизации появилась официально у каждого гражданина с 1991 года, и это право он может использовать один раз на протяжении жизни. Однако данная процедура может быть выполнена лишь по личному волеизъявлению жильца и никто не вправе принудить его к оформлению собственности. Вот почему на нынешнем рынке недвижимости то и дело возникают предложения типа «продам квартиру с отказником от приватизации». Что означает эта формулировка? Действительно ли отказ от приватизации не исключает право пожизненного проживания жильца в квартире? Чем рискует потенциальный покупатель, выходя на подобную сделку? Разъясняет юрист в области гражданского и жилищного права Евгения Галкина.

Как можно официально оформить отказ гражданина от приватизации жилья?

Право на отказ от приватизации, равно как и на саму эту процедуру, имеет всякий гражданин, проживающий в государственном жилье. Между тем в законе нет такого понятия. Есть лишь статья 2, в которой указано, что на эту процедуру должны быть согласны все лица, имеющие на нее право. Таким образом, гражданин всегда пишет заявление о согласии на приватизацию, однако уточняет, принимает ли участие в этой процедуре или нет.

Каковы последствия отказа от приватизации и какими правами наделен отказник?

При отказе гражданина от приватизации переход муниципальной жилплощади в совместную долевую собственность осуществляется для всех, кто принял участие в этой процедуре. Что касается отказника, то для него несогласие приватизировать свою долю в квартире повлечет следующее:

Потеря «голоса» при продаже жилья. Человек, у которого право собственности на недвижимость утрачено, не вправе даже претендовать на долю денежных средств, вырученных с реализации жилплощади.

Сохранение права на приватизацию. Несмотря на отказ от приватизации здесь и сейчас, гражданин сохраняет возможность пройти эту процедуру позднее.

Сохранение права на использование жилплощади отказником. Приватизация квартиры на имя других жильцов не является препятствием для отказника в том, что касается пользования жильем. Лицо, не согласившееся на приватизацию, может по-прежнему проживать в квартире, даже если она будет продана по решению других собственников.

«Более того, человека, потерявшего приватизированную долю в объекте недвижимости, не представляется возможным выселить принудительно, даже при появлении новых собственников. А право на приватизацию, которое жилец утратил, он может реализовать в любое время — до тех пор, пока за ним закреплено право на бессрочное использование недвижимости», — отмечает Евгения Галкина.

Чем рискует покупатель недвижимости с отказником?

Покупка квартиры после приватизации может представлять опасность, так как не исключено, что среди жильцов находятся отказники, то есть приватизация квартиры произведена не всеми собственниками. Поэтому перед тем как совершить сделку, следует внимательно изучить заинтересовавший вас объект недвижимости и его собственников, собрав в идеале подробное «досье» на потенциальную будущую квартиру, обнажающее все ее «подводные камни». Ведь если выяснится, что на жилплощади проживает лицо, отказавшееся от приватизации, то риски при покупке многократно увеличиваются, ведь это будет считаться обременением, снять которое после совершения сделки будет достаточно сложно или даже невозможно.

В результате чего гражданин может лишиться права проживать на жилплощади?

Личное заявление. Чтобы с объекта недвижимости было снято обременение, отказнику от приватизации следует написать соответствующее заявление, а затем нотариально заверить его. Будет ли он это делать или нет — другой вопрос.

Развод с супругом через суд. Право проживать в квартире гражданин может утратить после развода — когда бывший супруг/супруга является единоличным собственником квартиры. Если в этом случае человек откажется освободить жилое помещение, то его бывший партнер вправе выселить его через суд.

Выселение в связи с утратой интереса к жилплощади. В судебном порядке жильца можно выселить, если он длительное время не проявлял к площади интереса. Под этим может подразумеваться, что гражданин выехал из квартиры давно (обычно более года назад), не вносит коммунальные платежи, не принимает участие в ремонте жилого помещения и вывез из него все личные вещи, при этом выезд был осуществлен на добровольной основе и не является следствием конфликтов с остальными собственниками.