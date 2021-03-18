Коморский остров Франции переживает массовый наплыв нелегалов из бывшей колонии



Мамуцу, 18 марта. Французские власти подвели итоги борьбы с нелегальной миграцией на острове Майотта в феврале. Статистика показала, что число коморцев-нелегалов многократно возросло по сравнению с прошлогодними значениями.

В феврале пограничники совместно с полицией перехватили 116 лодок и плотов с нарушителями. Французские силовики признаются, что всего за этот период было зафиксировано 133 судна с нелегалами, но не все удалось остановить. Однако, помимо указанных ими лодок, были и те, которые ушли незамеченными.

В сравнении с прошлым годом рост только зафиксированных попыток пересечения границы превысил 80%. Высокие показатели задержаний нарушителей нивелируются увеличением общего числа преступлений. Если в феврале 2020 года было задержано 644 человека, то в текущем году — 1769.

Большинство задержаний прошли в море, тогда как на самом острове нелегалов арестовывали на 16% меньше, чем годом ранее, что странно, учитывая наплыв мигрантов. В связи с потоком беженцев Майотта испытывает кризис. Остановить вал нелегалов правоохранителям не помогает даже привлечение авиации.



Еще одной проблемой является отсутствие дорог вблизи пляжей, где часто высаживаются прибывшие на французский остров нелегалы. Правоохранители просто не успевают оперативно добраться до места, чтобы задержать нарушителей.

Этим пользуются мигранты и браконьеры, охотящиеся на черепах. На берегу иногда оказываются случайные туристы и местные жители, которые сразу становятся жертвами разбоя. На прошлой неделе бандиты напали на сотрудника природоохранной службы.