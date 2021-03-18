На улице начинает все таять, сугробы постепенно исчезают и вот появляется долгожданный сухой асфальт. Только у автовладельцев в это время начинает болеть голова, поскольку весенняя погода весьма нестабильна и нужно подобрать момент для смены зимней резины на летнюю. Когда это лучше сделать? Мы решили подойти к теме профессионально и задали вопросы специалисту. На них нам ответил юрист Юрий Капштык.

Какой период лучше всего подходит для смены зимней резины?

По словам юриста, в России действует правило, согласно которому транспортные средства на колесах с 1 декабря по конец февраля должны быть укомплектованы зимней резиной. Это правило было создано, чтобы обеспечить безопасное передвижение транспорта на дорогах нашей страны. Формально время до и после указанных дат — период эксплуатации летних колес, при этом использование фрикционных покрышек, которые в народе называют липучками, разрешено в любое время года. Таким образом эксперт ответил на вопрос, когда менять зимнюю резину на летнюю.

Но есть ли какие-то отличия в правилах для жителей более холодных и более теплых регионов, для проживающих в городах и в загородных домах? Специалист подробно ответил и на эти вопросы.

«Вопрос заключается в климатических особенностях региона, которые сами автовладельцы учитывают при выборе шин. Но сейчас находится на рассмотрении проект постановления правительства установлена возможность регионам самим определять, когда у них наступает запрет на использование тех или иных шин. Вопрос времени, а пока период с 1 декабря и до 28 (29) февраля считается зимним сроком», — отмечает Капштык.

Прочие запреты

Если с запретом на использование летней резины в зимнее время все понятно, то работает ли это правило в обратную сторону? Что может произойти с тем водителем, который не поменял зимние шины на летние? Как оказалось, прямого закона, запрещающего использовать зимние шины в летнее время, нет, но необходимо учитывать требования ПДД и международного регламента. Юрист также напомнил, что в России существуют определенные требования к техническому состоянию транспортного средства, которые нарушать нельзя, поскольку это может угрожать безопасности всех участников дорожного движения.

«Стоит посмотреть на европейскую практику. После ДТП экспертиза может установить, что старая резина стала одной из главных причин аварии, не обеспечив безопасного тормозного пути или возможности правильного автоманеврирования, и тогда ущерб взыщут с экономного водителя. Например, в Германии такой пункт даже прописан в типовых правилах страхования — состояние покрышек и ответственность при ДТП. И, уверен, применение подобных правил в России — вопрос времени», — рассказывает юрист.

Смена резины и штрафы

А что со штрафами? Какие меры ждут автовладельцев, которые упустили момент и сели за руль автомобиля, не поменяв летнюю резину на зимнюю или наоборот? В первую очередь водители должны сами понимать, что такие действия могут быть опасны и для них самих, и для окружающих. Поэтом лучше следить за погодными условиями и стараться наблюдать за прогнозом, чтобы подобных ситуаций не возникало. Юрист рассказал, что на данный момент нет ответственности за опоздание со сменой резины, но есть законопроект, который предусматривает административный штраф 2000 рублей. Так что после внесения поправок он вступит в силу.

Однако уже сейчас можно получить штраф за чрезмерно изношенную зимнюю резину. Если сотрудник ГИБДД решил остановить машину и обратил внимание на сильную изношенность колес, то водителя транспортного средства ждет предупредительный штраф в размере 500 рублей. Такая же мера ожидает тех, кто умудрился установить на свое транспортное средство покрышки разного вида или разных моделей.

Особые требования к летней резине

В беседе с нашим изданием юрист рассказал, что к летним шинам есть ряд особых требований. Так, остаточный износ протектора шин не должен быть больше четырех миллиметров для легковых автомобилей и больше одного миллиметра для грузовых.

Помимо этого, в России запрещено использовать резину, на которой есть трещины или пробои. Стоит обратить внимание на гайки и крепления колес: они должны находиться строго на своих местах и тщательно закрепляться, иначе эксплуатация транспортного средства будет опасна и для водителя, и для пассажиров, и для других участников движения.

Еще перед поездками стоит проверять наличие каких-либо повреждений и деформаций колес. Специалист в конце нашей беседы подчеркнул, что шины должны соответствовать размеру автомобиля и целям его эксплуатации, тогда штрафов и несчастных случаев получится избежать.