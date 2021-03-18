Захарова не исключила скорого возвращения посольства РФ в Ливию

Москва, 18 марта. Официальный представитель МИД Мария Захарова рассказала о возможности скорого открытия посольства страны в Триполи.

По ее словам, временный поверенный в делах РФ в Ливии Джамшет Болтаев получил приглашение на церемонию принесения присяги членами Правительства национального единства в Тобруке, после которой встретился с премьером Абд аль-Хамидом Дабибой и другими министрами нового кабмина.

Главной темой их переговоров стало возобновление сотрудничества между двумя государствами в различных областях, а также возвращение российского посольства в Триполи.

Мария Захарова напомнила, что сотрудников дипмиссии эвакуировали в соседний Тунис в 2014 году по соображениям безопасности. Вооруженные бандформирования устроили серию нападений на дипломатическое представительство. Никто из граждан РФ не пострадал.