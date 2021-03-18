Солдат ВСУ рассказал о своем заработке в Донбассе

Киев, 18 марта. Военнослужащие ВСУ ежесуточно получают до 1 000 долларов за нахождение на линии соприкосновения в Донбассе, сообщил один из украинских солдат.

Нахождение на линии фронта в Донбассе является для жителей Украины более выгодным, чем поездки на заработки в Польшу. Об этом сообщает «Донбасс Сегодня», ссылаясь на слова неназванного солдата ВСУ.

Нахождение на линии соприкосновения является относительно спокойным способом заработка. Боец заявил, что большую часть времени приходится сидеть на месте, топить печь и ничего не делать. Суммы выплат при этом составляют по 500 долларов при нахождении в воинской части, и 1 000 — на передовой.

Ранее военный эксперт рассказал о преимуществах солдат ЛДНР над бойцами ВСУ. Украина перебрасывает на линию соприкосновения танки и самоходные установки, передает «Царьград».