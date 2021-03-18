Саратовская область готовится к засухе: возобновлено лиманное орошение

Саратов, 18 марта. В Левобережье начали закачивать воду для лиманного орошения, на данный момент залито около 100 гектаров. Данная мера предпринята из-за угрозы нехватки воды для выращивания кормов. Некоторые районы ждет засуха по причине малоснежной зимы и отсутствия запаса влаги.



Фермер Валерий Ступин рассказал корреспонденту ФАН, что доволен введением данной меры. По его словам, лиманное орошение является достаточно эффективным.

«Зима получилась снежной далеко не во всех районах области. Фермер — человек зависимый от природных условий. Надо ему помогать: иначе скот буквально нечем будет кормить. Хорошо, что власти оперативно пошли на такой шаг, не стали тянуть до последнего. Будем надеяться, создаваемых запасов хватит всем», — подчеркнул фермер.

Ранее стало известно, что Саратов получит 100 млн рублей на сохранение историко-культурного наследия. В ближайшее время деньги поступят в регион.