Труп женщины пролежал весь день в торговом центре в Белгороде

Белгород, 18 марта. Врачи констатировали смерть женщины еще утром, однако тело скончавшейся забрали из торгового зала лишь спустя шесть часов.

Такая задержка была вызвана тем, что родственники погибшей целый день ожидали приезда бригады скорой помощи из Алексеевки. Женщина утром вошла в торговый центр «Форт», а когда поднялась на второй этаж, почувствовала себя плохо и упала.

Сначала в ТЦ приехали медики, зафиксировавшие смерть белгородки. По предварительным данным, у погибшей оторвался тромб. После врачей в торговый центр прибыл представитель правоохранительных органов, который «караулил» тело, сообщили в ведомстве.

Причины, по которым тело несчастной сразу не доставили в морг, неизвестны. Представитель торгового центра заявил, что пытался решить вопрос, звонил по разным инстанциям, но не добился результатов.

Правоохранители нашли труп подростка в одной из квартир Балашихи, сообщает ФАН.