Отказавшаяся от алкоголя Седокова объяснила жесткие ограничения в питании

Москва, 18 марта. Певица Анна Седокова объявила фанатам о начале процесса внутренней трансформации. Звезда решилась на жесткие ограничения в питании и отказ от алкоголя.

На своей странице в социальной сети Instagram исполнительница объяснила, что всегда была зависима от еды. Пельмени и паста стали ее ночным лакомством, а бокал красного вина — вечерней привычкой.

Седокова поняла, что за прожитые годы попробовала практически все вкусности мира, а теперь хочет проживать свои чувства без заедания. Звезда отказалась от мяса, молочных продуктов, яиц и спиртных напитков.

«Я больше не злоупотребляю едой и не пью. Еще 44 дня. Но это не точно. Возможно и навсегда», — написала она в Instagram.

По словам исполнительницы, она после перехода на новое питание поправилась на килограмм, потому что организм в «полном шоке от происходящего». Как отмечает «Вечерняя Москва», диета Седоковой совпала с Великим постом.

Певица призналась ранее, что ее представление о жизни поменяло предательство. Не так давно она приняла участие в съемках шоу Максима Галкина «Сегодня вечером» и подверглась жесткой критике за то, что несколько раз была в браке. После этого звезда решилась на кардинальные изменения.