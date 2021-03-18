Актер Роман Мадянов поделился впечатлениями от работы над сериалом «Угрюм-река»

Москва, 18 марта. Актер Роман Мадянов был в восторге от съемок сериала «Угрюм-река», в котором он исполняет роль Якова Куприянова. Он пообещал, что зрители не останутся равнодушными к картине.

Артист с удовольствием ехал на съемочную площадку: там царила замечательная атмосфера и ждали высококлассные артисты.

«Фантастические съемки, дух захватывает. Это очень красиво. Я поздравляю вас с праздником кино, дорогие друзья! Дальше в серии, там начнет сюжет развиваться. Там уже пойдет ого-го!» — приводит Первый канал слова Мадянова.

Знаменитый актер рассказал о реакции знакомых на киноленту. По его словам, ему уже приходят восторженные сообщения от зрителей, которые расхваливают работу Юрия Мороза.

«Мне уже стали приходить СМС-ки: «Рома, проект шикарный!» — приводит слова друзей артист.

«Угрюм-река» по одноименному роману Вячеслава Шишкова транслируется по Первому каналу. Премьера состоялась 9 марта. Главные роли исполнили Александр Горбатов, Юлия Пересильд и Александр Балуев. Впечатлениями о картине уже поделилась Людмила Чурсина, исполнившая в первой экранизации романа роль Анфисы Петровны.