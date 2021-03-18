Первая кошка в Италии заболела британским штаммом коронавируса

Рим, 18 марта. Медики впервые выявили британский штамм коронавирусной инфекции у домашнего питомца. Им оказалась итальянский кот.

Он живет в городе Новара. Симптомы у котика начались примерно через десять дней после того, как коронавирусом заболели хозяева. Ветеринары взяли у кота анализы и выявили британский штамм.

Итальянские медики считают, что в этом нет ничего удивительного. Ведь домашние животные живут в непосредственной близости с человеком, тем более если это помещения с высокой вирусной нагрузкой.

Со всей оперативной и точной информацией по статистике коронавируса в России и мире можно ознакомиться на официальном сайте стопкоронавирус.рф.