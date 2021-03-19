Правительство Эрдогана может утратить власть на предстоящих выборах

Эрдоган заявил, что Саудовская Аравия хочет купить ударные дроны у Анкары, Турцию назвали крупнейшей тюрьмой для журналистов, турецкие власти хотят закрыть курдскую партию, Демирташ уверен, что правительство Эрдогана утратит власть на предстоящих выборах, — редакция Telegram-канала «Стамбульский волк» рассказывает о главных событиях недели в Турции.

Внутренняя политика

Турцию назвали крупнейшей тюрьмой для журналистов

Профсоюз Международной федерации журналистов (IFJ) на прошлой неделе заявил, что в 2020 году Турция была «крупнейшим тюремщиком журналистов в мире». В этой стране за решеткой находилось как минимум 67 работников СМИ, говорится в докладе организации.

Сотни журналистов предстали перед судом в Турции после неудавшейся попытки государственного переворота в 2016 году, в основном по обвинениям, связанным с терроризмом.

За этими цифрами скрывается история вопиющих нарушений основных прав, когда десятки журналистов задерживаются по самым серьезным обвинениям, связанным с терроризмом, в течение месяцев, а иногда и лет в ожидании суда, во многих случаях без официального обвинения, говорится в докладе.

По данным международного союза, по состоянию на март 2021 года в тюрьмах по всему миру находилось не менее 229 журналистов.

Эрдоган планирует провести перестановки в кабинете министров в марте

Ожидается, что турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган создаст новое правительство со значительными изменениями в кабинете министров. Об этом пишет турецкая газета Hurriyet.

Вероятно, президент объявит о перестановках перед Конгрессом Партии справедливости и развития (ПСР), который пройдет в конце этого месяца.

Турецкая прокуратура опровергла слухи о смерти лидера РПК Абдуллы Оджалана

Генеральная прокуратура Бурсы 16 марта заявила, что заключенный в тюрьму лидер «Рабочей партии Курдистана» (РПК) Абдулла Оджалан «жив и здоров» после того, как появились слухи о его смерти. Прокуратура назвала информацию «необоснованной».

14 марта в социальных сетях распространились сведения о том, что заключенный лидер РПК, которую Анкара считает террористической, скончался. Это вызвало обеспокоенность как среди его сторонников, так и среди членов его семьи.

Адвокаты потребовали встречи, отметив, что в последний раз им разрешили посетить Оджалана на острове Имралы в августе 2019 года.

Курдский политик уверен, что правительство сменится на предстоящих выборах

Курдский политик Селахаттин Демирташ 16 марта обратился к судьям Анкары, которые ведут его дело, заявив, что, несмотря на постановление Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), судьи выполняют указания турецкого правительства и не выпускают его на свободу.

«Не жертвуйте собой ради власти. С вероятностью 99% правительство сменится на этих [предстоящих] выборах [в 2023 году]. И тогда вам придется отвечать перед комиссией в парламенте», — сказал Демирташ.

Demirtaş, mahkeme heyetine seslendi: And olsun, hukuk önünde bana yaptığınız her şeyin hesabını soracağımhttps://t.co/UVOzgNxG2s pic.twitter.com/XUBtNsMCF3 — Artı Gerçek (@artigercek) March 16, 2021

Власти Турции хотят закрыть курдскую партию

Генеральный прокурор Турции в четверг, 17 марта, обратился в Конституционный суд с требованием распустить курдскую Партию демократии народов (HDP).

Прокуратура считает, что курдская партия действует по указанию запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана.

В тот же день Власти Турции лишили депутата курдской Партии демократии народов (HDP) Омера Фарука Гергерлиоглу места в парламенте.

Причиной исключения политика стали публикации в социальных сетях в 2016 году, которые прокуроры сочли пропагандой терроризма.

Тогда Гергерлиоглу поделился с подписчиками новостной статьей о терактах, которую посчитали оправданием деятельности Рабочей партией Курдистана (РПК).

Внешняя политика

Анкара раскритиковала заявления Европарламента об оккупации Сирии со стороны Турции

Спикер Великого национального собрания Турции Мустафа Шентоп 13 марта осудил высказывания Европарламента об участии Турции в сирийском конфликте.

1/3 Avrupa Parlamentosu’nun son kararındaki ülkemize yönelik bilgisizce, asılsız ve kötü niyetli iddiaları reddediyoruz.



Türkiye, insanî değerlere sadakat çerçevesinde Suriye'den ülkemize sığınan milyonlarca mülteciye elini uzatmış ve vicdanın sesi olmuştur. — Mustafa Şentop (@MustafaSentop) March 13, 2021

Европарламент в резолюции от 11 марта заявил, что Турция незаконно оккупирует северные районы арабской республики, нарушая нормы международного права. Европейские законодатели призывали Анкару вывести свои войска из региона.

Турция отвергает «необоснованные и злонамеренные обвинения», сделанные Европейским парламентом» в своей последней резолюции по сирийскому конфликту, заявил Шентоп. Он подчеркнул, что турки помогли миллионам сирийских беженцев.

Эрдоган считает, что Запад должен помочь Турции закончить войну в Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал западные державы помочь Турции положить конец гражданской войне в Сирии. Об этом он написал в колонке агентства Bloomberg 15 марта.

«Теперь, когда разговоры о демократии, свободе и правах человека снова вошли в моду, действия человечества в Сирии станут окончательной проверкой нашей искренности, — сказал Эрдоган. — Я считаю, что восстановление мира и стабильности в регионе зависит от подлинной и сильной поддержки Турции со стороны Запада».

Эрдоган написал статью через четыре дня после того, как Европейский парламент призвал Турцию вывести свои войска из Сирии, которые незаконно оккупируют северные части страны.

President @RTErdogan penned an op-ed for Bloomberg: "The West should help Turkey end Syria’s civil war." https://t.co/EDN40eAS2A pic.twitter.com/xW00iDMmX9 — Turkish Presidency (@trpresidency) March 15, 2021

Германия выступает за новый договор о миграции с Турцией

Берлин выступает за продление миграционного соглашения 2016 года между Европейским союзом и Турцией, заявил 15 марта официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт.

Зайберт отметил, что Берлин ведет переговоры с Анкарой об условиях нового миграционного соглашения, в которое Турция хочет включить расширенный таможенный союз с ЕС и большую свободу в распределении финансирования из Брюсселя, предназначенного для беженцев.

«Соглашение выгодно обеим сторонам, странам­­–членам ЕС и Турции», — цитирует Зайберта ANA-MPA.

Турция развернула новую базу в сирийской Ракке

Турецкие военные создали новую базу на севере Сирии, сообщил в понедельник Middle East Monitor.

База оснащена системой противовоздушной обороны и расположена недалеко от шоссе M4 к северу от города Ракка, сообщает лондонский новостной сайт со ссылкой на местные источники.

Отмечается, что военный объект является четвертой базой, созданной Турцией в Сирии.

Turkey sets up new military base north of Syria's Raqqa https://t.co/2Xe3dSv1qz — Middle East Monitor (@MiddleEastMnt) March 15, 2021

Глава НАТО выразил «серьезную обеспокоенность» действиями Турции

В понедельник генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что сохраняет «серьезные опасения» по поводу действий Турции.

«Я выразил серьезную обеспокоенность, и все мы знаем, что существуют разногласия и некоторые вопросы, начиная от восточного Средиземноморья, решения Анкары купить российскую систему ПВО С-400 до проблем с основными демократическими правами в Турции», — заявил он в обращении законодателям из Европейского парламента.

На прошлой неделе генеральный секретарь НАТО, наоборот, хвалил Турцию, утверждая, что она является чрезвычайно важным союзником, учитывая стратегическое географическое положение страны. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в свою очередь поблагодарил главу НАТО за эти слова.

Эрдоган заявил, что Саудовская Аравия хочет купить ударные дроны у Турции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил 16 марта, что Саудовская Аравия обратилась к Турции за ударными беспилотниками.

Последние несколько месяцев Анкара пытается улучшить свои отношения с региональными соперниками на Ближнем Востоке, включая Саудовскую Аравию и Египет.

#عاجل | الرئيس أردوغان: تلقينا طلبا من السعودية بخصوص الطائرات المسيرة المسلحة — Ahmed Yusuf (@AhmedYusufm) March 16, 2021

Нетаньяху подтвердил нормализацию отношений с Турцией

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что его правительство поддерживает контакты с Турцией, подтвердив процесс нормализации турецко-израильских отношений.

«Да, мы также находимся в контакте с Турцией; это хорошее развитие», — сказал Нетаньяху.

Турция направила Израилю, Греции и ЕС дипломатическую ноту

Турция 15 марта направила дипломатическую ноту Израилю, Греции и Европейскому союзу, призывая их запросить разрешение перед запланированными работами на ее континентальном шельфе в Восточном Средиземноморье.

Ранее в этом месяце Израиль, Кипр и Греция договорились о строительстве силового кабеля, проложенного через дно Средиземного моря, который свяжет их электрические сети.

По мнению Анкары, кабель проходит через континентальный шельф Турции. Греция и Кипр с этим не согласны. Они считают эту часть в Средиземном море продолжением своего континентального шельфа.

Экономика

Продажи жилья в Турции упали на 32% в феврале

Продажи домов в Турции упали на 32% в феврале по сравнению с тем же периодом год назад. Эксперты объяснили падение спроса повышением процентной ставки Центрального банка и сокращением ипотечных кредитов.

Турецкий статистический институт сообщил в понедельник, что турки купили 81 222 квартиры в прошлом месяце по сравнению с 118 753 квартирами в феврале 2020 года.

Центробанк Турции увеличил процентную ставку до 19 процентов

Центробанк Турции в четверг принял решение увеличить ключевую ставку с 17% до 19%.

ЦБ Турции начал снижать процентную ставку в июле 2019 года, тогда ставка была уменьшена с 24% до 19,75% годовых. После этого продолжалось понижение ставки. С ноября прошлого года турецкий регулятор начал постепенное повышение ставки.

????Merkez Bankası'nın faizi yüzde 17'den yüzde 19'a yükseltmesiyle birlikte dolar kurunda sert düşüş görüldü!



????Gün içinde 7.56 lira seviyesine kadar yükselen dolar, 7.32 liraya kadar düştü. https://t.co/YlCYMinWtg pic.twitter.com/PQ31AzEali — F5Haber ???????? (@f5haber) March 18, 2021

Эрдоган пообещал бороться с инфляцией и налоговые льготы

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пообещал снизить инфляцию до однозначных цифр, ввести налоговые льготы для мелких торговцев и специальные кредиты в рамках пакета экономических мер.

По словам Эрдогана, основной целью правительственной программы станет стимулирование экономического роста на устойчивой основе, создание рабочих мест, увеличение экспорта и снижение зависимости страны от импорта.

Турция будет следить за тем, чтобы расходы бюджета соответствовали ожиданиям по инфляции для снижения ценового давления, пообещал президент Турции.

Инфляция в стране выросла до 15,6 %, отклонившись от цели Центрального банка в 9,4% на конец года и среднесрочной цели в 5%.

Турция встретится с иностранными инвесторами для объяснения экономической программы

Турецкие официальные лица будут встречаться каждые три месяца с иностранными инвесторами, чтобы подробно объяснить им о планах правительства в отношении экономики, сказал министр финансов и финансов Лютфи Эльван.