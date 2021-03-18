Прилучный впервые вышел в свет со звездой «Папиных дочек» Карпович

Москва, 18 марта. Актер Павел Прилучный, переживший развод с коллегой Агатой Муцениеце, впервые вышел в свет со звездой сериала «Папины дочки» Мирославой Карпович.

На днях завершились съемки второго сезона сериала «В клетке». По этому случаю создатели проекта устроили вечеринку. На светском мероприятии Прилучный появился в компании Карпович. Об их романе говорили давно, но актеры впервые показались на публике вместе.

Весь вечер влюбленные сидели рядом и периодически беседовали то друг с другом, то с коллегами Прилучного. Закончилось торжество поздней ночью, и актер покинул ресторан в компании Карпович, передает StarHit.

Звезда сериала «Мажор» развелся с матерью своих детей в прошлом году. Многие фанаты посчитали, что причиной разрыва стал роман Прилучного с Карпович, о котором стало известно практически сразу. Актеры упорно отказывались комментировать разговоры вокруг их персон.

Муцениеце после развода запустила свое YouTube-шоу, а недавно появилась информация о ее романе с «известным олигархом». По словам ведущего Первого канала Алексея Шаранина, состоятельный мужчина одаривает актрису дорогими презентами.