Жанна Бадоева назвала наказанием локдаун в Италии на свой день рождения

Москва, 18 марта. Известная телеведущая Жанна Бадоева посетовала, что второй год подряд на ее день рождения в Италии, где она постоянно живет, объявлен локдаун из-за пандемии новой коронавирусной инфекции.

Ведущая программы «Жизнь других», выходящей по выходным на Первом канале, в эксклюзивном интервью ФАН рассказала, как будет в четверг отмечать в таких условиях свой 45-летний юбилей.

— Жанна, какие планы на сегодняшний день?

— Ситуация складывается так, что второй раз подряд на мой день рождения в Италии локдаун. Представляете? Это просто какое-то наказание! Так же не бывает, думала я в прошлом году. Думала, что это всего лишь один раз так будет. Но вот опять (смеется)…

— Значит дома будете праздновать?

— Ну да. Тут уже с утра и цветы, и торт. Муж с дочкой бегают, носятся сейчас передо мной, потому что ничего другого больше не остается. Постоянные звонки и видеопоздравления, все звонят мне. Это, конечно, прекрасно! В общем, да, так и будем отмечать день рождения дома. С вином, и, наверное, что-то закажем в ресторане. Потому что мы никуда пойти не можем!

Вот вам история. Одна моя подруга сказала мне: «Жанна, у нас же в прошлом году были куплены авиабилеты в Нью-Йорк — на выступление [американского кинорежиссера и сценариста] Вуди Аллена на Бродвее, на которое тоже уже купили билеты. Зарезервировали гостиницу... Но сложилась такая ситуация, поэтому все отменилось. И мы не поехали».

— Ей еще обиднее, чем вам!

— Да. И она заявила: «Мы в любом случае полетим в Нью-Йорк! Даже если все отменят и всех закроют, все равно полетим. Даже если больше никогда в жизни оттуда не вернемся! Потому что третий год подряд этого быть ну просто не может» (смеется).

В общем, никаких особо планов на мой день рождения у нас-то и нет.

— А как с работой? Помню, в прошлом году у вас были в этом плане немалые проблемы.

— Вот работа у нас вообще не останавливается! Хотя очень сложно, конечно. Потому что билеты на самолет на двоих сейчас стóят столько, сколько раньше стоили на целую съемочную группу. Все меняется, все дорожает!.. К тому же весьма неудобные стыковки, пересадки. Сложно — не то слово, но мы как-то выкручиваемся!

— Где будете снимать очередной выпуск «Жизни других», если не секрет?

— Вообще не секрет! Буквально через несколько дней снова улетаем. В Грецию на острова.

— Может, там день рождения и отметите более празднично?

— Когда я в прошлом году такое говорила, тоже так думала. Но второй раз подряд говорить «когда-нибудь потом»— мне это уже совсем не нравится (смеется). Мне, конечно, очень обидно внутри и неприятно.

В Греции, надеюсь, хоть что-то открыто, — там, может быть, действительно, где-нибудь посидим и отметим. А что еще остается делать?

— У нас вот в России никакого локдауна нет, все хорошо, и мы можем гулять где угодно!

— Слушайте, не сыпьте мне соль на раны (смеется)! Но я очень рада за вас!

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