Шаляпин пришел на вечеринку в компании внучки Людмилы Гурченко

Москва, 18 марта. Известный российский певец Прохор Шаляпин появился на вечеринке в честь финала конкурса «Мисс queen of the world» в компании внучки покойной Людмилы Гурченко Елены Королевой.

Прохор Шаляпин обычно выбирает не только красивых, но и обеспеченных дам. В его поле зрения попала очередная наследница большого состояния — Елена Королева. Вместе с ней он гулял на звездной тусовке в Москве.

«Это моя подруга детства», — пошутил артист, представляя свою спутницу.

Журналисты выяснили, что Шаляпин и Королева знакомы давно. Это не первое мероприятие, на котором певец появляется с Еленой. До этого звезда эстрады крутился вокруг внучки Гурченко на съемках передачи «Звезды сошлись», пишет Kp.Ru.

Ряд СМИ сообщили, что после смерти народной артистки СССР Елена получила в наследство дачу и коллекцию бриллиантов. По самым скромным оценкам, состояние Королевой может оцениваться в миллионы рублей.

Ранее Прохор Шаляпин откровенно признался, что выбирает своих спутниц из списка самых богатых женщин России по версии журнала Forbes. Артист был женат на 65-летней бизнесвумен Ларисе Копенкиной, а также встречался с предпринимательницей из Канады.