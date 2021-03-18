Жириновский: Россия на передовой фронта борьбы с YouTube, Facebook и Twitter

Санкт-Петербург, 18 марта. Глава фракции ЛДПР Владимир Жириновский дал комментарий для ФАН и Медиагруппы «Патриот» о своем негативном отношении к политической цензуре, применяемой соцсетями США.

«Я еще в 1998 году в зале Госдумы поднимал вопрос о растущей власти транснациональных корпораций, которые подменяют собой государство и власть. В наше время эти ТНК приобрели новую форму — глобальных соцсетей, которые стали источником информации для миллиардов людей по всей земле. И руководство этих соцсетей взяло на себя право вводить политическую цензуру в глобальном масштабе. Президентов, государственные органы, СМИ с другим взглядом они лишают слова. Россия в этом смысле на передовой, наши взгляды с США по большинству вопросов расходятся, поэтому многие наши СМИ страдают от блокировок», — заявил Жириновский.

Глава фракции ЛДПР негативно воспринял притеснение государственных и патриотических СМИ, которые без объяснения причин блокируются в иностранных социальных сетях — YouTube, Facebook, Twitter. Журналисты отметили невозможность продвигать свои материалы не только из-за цензуры, но и полного удаления аккаунтов. Жириновский убежден, что интересы россиян непременно нужно отстаивать на самом высоком уровне.

«Мы обязательно должны отвечать. Во-первых, не молчать и продолжать продвигать свои взгляды на вещи. Во-вторых, развивать собственные ресурсы, делать их удобными и привлекательными для других стран, создавать фронт альтернативного мнения. Я уже говорил как-то: другое мнение — лучшее оружие», — заявил Жириновский.

Ранее ФАН рассказывал, что Владимир Жириновский раскрыл детали плана Украины по дестабилизации ситуации в Донбассе и предупредил о катастрофических последствиях для самого Киева.