Жители ДРК обвинили горнодобывающую компанию в отравлении почвы и воды кислотой



Киншаса, 18 марта. Жители Лубумбаши в ДРК обвиняют горнодобывающую компанию Somika в отравлении почвы и грунтовых вод кислотой. Из-за негативного воздействия на окружающую среду страдает не только здоровье местных жителей, но и рушатся дома.

Сотрудники НПО GANVE недавно опубликовали отчет о бесконтрольном загрязнении природы в республике, в том числе сельскохозяйственных полей и воздуха. Общественники готовят коллективный иск по отношению к крупнейшей компании по добыче меди и кобальта в стране — Somika.

Один из продуктов производства, который чаще всего загрязняет территории вблизи предприятия, — серная кислота. Местный житель по имени Хеннок рассказал журналистам, что вещество разъело фундамент и стены его дома, в результате чего постройка обрушилась.

«Я построил дом, а с некоторых пор его стены рушатся. Это последствия действия кислоты от компании Somika. Даже пол треснул. Здесь невозможно жить», — пожаловался конголезец.

Эрозия почвы в Лубумбаши прогрессирует. Трещины в грунте тянутся на расстояние до километра. Вода в местных колодцах пахнет известью и горькая на вкус.

«Посмотрите на наших детей, они страдают. У них прыщи по всему телу. Мы должны все время возить их к врачам. Мы стали подобны больничным рабам, помогите нам», — попросила молодая мать Кристел.

В 600 метрах от завода находится начальная школа Сент-Фортунат, где учатся около ста человек. Загрязнение воздуха угрожает их здоровью.

«Мы вдыхаем газ. Он раздражает, колет нос», — свидетельствует директор школы Фаустин Тшамала, который в 2018 году безрезультатно обращался в суд из-за выбросов.

Местные власти утверждают, что взяли все необходимые пробы в районе экологического бедствия. После получения результатов они намереваются провести расследование. Somika уже попадалась на загрязнении грунтовых вод в окрестностях Кимилоло, где установлена станция водоснабжения компании.

Один из крупнейших разработчиков меди и кобальта в ДРК на 80% принадлежит международной офшорной компании Endeavour Mining, зарегистрированной на Каймановых островах с корпоративным офисом в Лондоне, еще на 20% — правительству Мали.