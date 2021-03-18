Путин заявил, что не позволит использовать щедрые подарки против России

Москва, 18 марта. Президент России Владимир Путин прибыл на концерт в «Лужниках» по случаю седьмой годовщины Крымской весны. Об этом сообщают СМИ.

Владимир Путин во время поздравительной речи в «Лужниках» заявил, что РФ никогда не согласится, чтобы кто-то «позволил себе использовать щедрые подарки России для нанесения ущерба самой России».

«Поздравляю вас с праздником! С Днем воссоединения Крыма и Севастополя с Россией», — сказал президент.

Ранее глава РФ провел встречу с общественностью Крыма. На ней он назвал возвращение полуострова и Севастополя в состав страны праздником «для всех нас».

Ранее сообщалось, что стала известна дата начала бурения скважин для подачи пресной воды в Крым.