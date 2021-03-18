Эксперты из США раскрыли секрет гибели американской подлодки USS Thresher

Вашингтон, 18 марта. Технические неполадки и некомпетентность личного состава стали причиной гибели американской субмарины USS Thresher в 1963 году, пишут СМИ.

Причины катастрофы были установлены специалистами, проанализировавшими рассекреченную документацию ВМС США, пишут журналисты издания Popular Mechanics. Подводная лодка USS Thresher была головной субмариной в своем классе, построенной в качестве ответа на первые АПЛ, созданные в Советском Союзе. Инцидент произошел во время тестирования подлодки, в ходе которого экипаж должен был проверить на прочность корпус изделия на предельно допустимых глубинах.

Через некоторое время после выхода в море американские подводники послали сигнал о возникших на борту USS Thresher затруднениях, а после этого связь с командой подлодки оборвалась. Позже выяснилось, что субмарина затонула, унеся жизни всех 129 человек, находившихся на борту. Эксперты сошлись во мнении, что командование ВМС Соединенных Штатов приняло поспешное решение об испытаниях подводной лодки, системы которой до конца не были проверены, а экипаж не прошел должную подготовку. Трагедия произошла из-за прорыва изготовленного ненадлежащим образом трубопровода и последовавшей за этим протечки, которая вызвала короткое замыкание в проводке. Подводники не смогли вовремя справиться с неполадками.

Ранее в Вашингтоне приняли решение о размещении на подводных лодках беспилотных летательных аппаратов Blackwing 10C.

Кроме того, стало известно, что испытания российской субмарины «Белгород» пройдут вне зависимости от реализации проекта по созданию ядерных торпед «Посейдон», пишет «Царьград».