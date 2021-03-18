Пожарный из Бурятии в свой выходной спас из огня бабушку и внучку

Гусиноозерск, 18 марта. Плачущий ребенок с криками о пожаре попросил помощи у прохожего мужчины в Гусиноозерске. Прохожим оказался сотрудник МЧС.

Счастливое совпадение привело ребенка к Максиму Курушову, у которого в этот день был выходной. К этому моменту огонь полностью охватил балкон на втором этаже дома, где проживает мальчик.

Прибыв на место, спасатель сразу вызвал коллег, а сам бросился спасать людей. Он вбежал в горящую квартиру и вывел бабушку с внучкой на улицу, сообщает «Комсомольская правда».

Вскоре прибыл наряд спасателей в составе девяти специалистов и трех пожарных машин. Буквально через восемь минут огонь полностью потушили. Благодаря оперативным действиям пожарного удалось предотвратить дальнейшее распространение огня в квартире, отметили в ГУ МЧС по Бурятии.

Полицейский помог доставить документы в больницу Новосибирска для срочной операции, сообщает ФАН.