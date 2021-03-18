Качество топлива по госзакупкам ухудшилось во Владимирской области

Владимир, 18 марта. Вместе с ростом цен на автомобильное топливо рынок может заполниться некачественными нефтепродуктами, заявили на совещании в Торгово-промышленной палате Владимирской области.

В 2020 году регион стал одним из лучших в ЦФО по качеству автомобильного топлива. Этому способствовало появление черного списка АЗС, а также тот факт, что к контролю качества на АЗС подключилась прокуратура, цитируют «Владимирские ведомости» председателя правления межрегиональной общественной организации потребителей «Народный контроль» Алексея Смирнова.

Однако сейчас стали поступать жалобы от бюджетных организаций, получающих топливо по госзакупкам. Взять под контроль эту сферу и деятельность коммерческих организаций, в том числе работающих в сфере автоперевозок, «Народный контроль» не может из-за отсутствия соответствующих полномочий.

Президент Торгово-промышленной палаты Иван Аксенов подтвердил возникновение такой проблемы. По его словам, есть много недобросовестных поставщиков, в отношении которых действует запрет на участие в торгах, но они обходят его, открывая новые предприятия. На правительственном уровне знают о ситуации и готовят ее решение.

Эксперты ожидают, что к началу апреля стоимость бензина резко вырастет, а нормализация рынка наступит только летом.