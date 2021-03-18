Мундеп Галямина может потерять пост из-за приговора по «дадинской» статье

Москва, 18 марта. Тимирязевские депутаты обсудят вопрос об исключении члена регионального совета Юлии Галяминой в связи с приговором по «дадинской» статье. Об этом сообщила глава округа Алла Жукова.

Речь идет о статье 212.1 УК РФ, которая предполагает ответственность за неоднократное нарушение порядка организации митингов. Тверской районный суд Москвы 23 декабря приговорил Галямину к двум годам условно.

«Вопрос об исключении будет в повестке. В следующий четверг, 25 числа», — отметила Жукова.

Роскомнадзор ранее объявил о намерении привлечь к ответственности западные интернет площадки. Зарубежные соцсети не раз были в центре скандалов по поводу призывов несовершеннолетних к участию в незаконных митингах.