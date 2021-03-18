Михаил Саакашвили рассказал, как украинские чиновники разворовывают бюджет страны

Киев, 18 марта. Бывший губернатор Одессы и экс-президент Грузии Михаил Саакашвили рассказал о потерях украинского бюджета из-за коррупционных схем украинских чиновников.

Украина имеет огромный потенциал для развития и роста, уверен Михаил Саакашвили. Однако этот потенциал разбивается о «зарплаты в конвертах», лоббистов, взяточников и просто недобросовестных функционеров.

«Чиновники — это самые худшие враги украинской экономики!» — заявил политик в эфире одного из украинских телеканалов.

Особенное негодование политика вызвал законопроект о новых налогах. Саакашвили уточнил, что раньше мимо рук государства из-за зарплат «в конвертах» проходили 6 млрд долларов США. Если новый закон будет принят, украинский бюджет потеряет все 12.

Есть и другие масштабные коррупционные схемы, с которыми правительство ничего не делает. Чиновники постоянно обирают украинских моряков. Раз в три года аттестационная комиссия вымогает у каждого моряка и офицера от 3 до 15 тысяч долларов, заявил Саакашвили. 150 миллионов долларов на взятках зарабатывает в год украинская таможня. Не платишь взятки — лишают лицензии, такую судьбу для всех честных перевозчиков обозначил экс-президент Грузии.

Общий объем средств, украденных из бюджета — 37 миллиардов долларов, заявил экс-президент Грузии и губернатор Одессы. Украинских чиновников совершенно устраивает такой порядок вещей. Они, уверен, бывший губернатор, изо всех сил препятствуют принятию реально эффективных антикоррупционных мер и законов.

«Был такой заместитель главы администрации президента, Трофимов, сейчас его Зеленский (президент Украины Владимир Зеленский. — Прим. ред.) уже убрал, я прихожу к нему, говорю, вот, мы можем победить коррупцию в строительстве, создать новые рабочие места, нам нравится ваше предложение, введем такое в Украине. Смотрит в глаза и врет! Просто обычный вор, который главный эту схему крышует! Я пошел к главному пахану! Куда ни посмотришь — схемы, куда ни посмотришь — кормушки!» — раскрыл правду Саакашвили.

Ранее Михаил Саакашвили уже критиковал неэффективное правительство президента Украины Владимира Зеленского, из-за которого украинская экономика почти не получает иностранных инвестиций.