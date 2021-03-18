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Латинская Америка

«Альмагро в отставку»: в Боливии выступили против Организации американских государств

«Альмагро в отставку»: Боливия может приостановить деятельность в ОАГ

Депутаты из правящей партии «Движение к социализму» (MAS) предложили Многонациональному законодательному собранию Боливии (ALP), рассмотреть возможность выхода из состава Организации американских государств — до тех пор, пока свой пост не покинет генеральный секретарь организации Луис Альмагро. Обращение появилась на сайте ALP.

«Просим Законодательное собрание рассмотреть возможность отделения от ОАГ до ухода с поста секретаря Луиса Альмагро, который был активным участником государственного переворота в Боливии в 2019 году… и намерен вновь повторить преступные действия», — говорится в заявлении сторонников Эво Моралеса.

Депутаты подчеркнули, что Жанин Аньес и ее «сообщники нарушили конституционное правопреемство, когда назначили ее на пост президента Боливии», что было поддержано Альмагро и ОАГ.

«Боливийский народ взывает к справедливости, теперь мы видим, что правосудие действует в рамках законности; правосудие необходимо для наших братьев в Сенкате, Альто и Сакаба, где погибли люди», — завершается обращение депутатов.

Боливия против ОАГ

Отношения между Организацией американских государств и MAS вновь обострились после ареста бывшего президента Боливии Жанин Аньес. Международная организация призвала освободить политика и отметила, что «судебная система Боливии не в состоянии обеспечить гарантии справедливого судебного разбирательства». Позже ОАГ повторила свое заявление 2019 года о том, что на выборах были зафиксированы «многочисленные манипуляции и нарушения».

17 марта правительство Боливии решило подать в суд на генерального секретаря ОАГ Луиса Альмагро. Согласно заявлению властей, именно отчет организации, который указывал на мошенничества на выборах, спровоцировав массовые беспорядки, гибель людей и отставку президента Эво Моралеса. Поэтому необходимо дать правовую оценку этим действиям.

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Международная реакция

В защиту Боливии выступила Мексика. Руководитель главного управления американских региональных организаций и механизмов мексиканского МИД Эфраин Гуадаррама осудил новую попытку Альмагро вмешаться в решение боливийских властей с арестом Жанин Аньес и призвал организацию «действовать в соответствии со своими полномочиями» и избегать вмешательства во внутренние дела Боливии.

Канцлер кубы Бруно Родригес также назвал «лицемерием» заявления ОАГ о «справедливого судебного разбирательства» на фоне того что организация закрывала глаза на убийства во время протестов в 2019 году.

Госпереворот в Боливии

В ноябре 2019 года после завершения президентских выборов в Боливии высшие полицейские и военные чины потребовали отставки действующего президента Эво Моралеса, несмотря на то, что он набрал большее количество голосов — 47,8%, а его ближайший соперник Карлос Меса — 38,2%. Поводом для отставки послужил отчет Организации американских государств (ОАГ) о фальсификациях во время голосования. После непрекращающихся протестов, которые привели к гибели десятков людей по всей стране, и давления полицейского и военного истеблишмента, Моралес сложил полномочия и был вынужден просить политического убежища в Мексике.

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