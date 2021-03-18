«Альмагро в отставку»: в Боливии выступили против Организации американских государств

Депутаты из правящей партии «Движение к социализму» (MAS) предложили Многонациональному законодательному собранию Боливии (ALP), рассмотреть возможность выхода из состава Организации американских государств — до тех пор, пока свой пост не покинет генеральный секретарь организации Луис Альмагро. Обращение появилась на сайте ALP.

Diputados del MAS piden a la Asamblea Legislativa desvincularse de la OEA hasta que Almagro deje el cargo https://t.co/yACch2mEKu — ATB (@ATBDigital) March 17, 2021

«Просим Законодательное собрание рассмотреть возможность отделения от ОАГ до ухода с поста секретаря Луиса Альмагро, который был активным участником государственного переворота в Боливии в 2019 году… и намерен вновь повторить преступные действия», — говорится в заявлении сторонников Эво Моралеса.

Депутаты подчеркнули, что Жанин Аньес и ее «сообщники нарушили конституционное правопреемство, когда назначили ее на пост президента Боливии», что было поддержано Альмагро и ОАГ.

«Боливийский народ взывает к справедливости, теперь мы видим, что правосудие действует в рамках законности; правосудие необходимо для наших братьев в Сенкате, Альто и Сакаба, где погибли люди», — завершается обращение депутатов.

Боливия против ОАГ

Отношения между Организацией американских государств и MAS вновь обострились после ареста бывшего президента Боливии Жанин Аньес. Международная организация призвала освободить политика и отметила, что «судебная система Боливии не в состоянии обеспечить гарантии справедливого судебного разбирательства». Позже ОАГ повторила свое заявление 2019 года о том, что на выборах были зафиксированы «многочисленные манипуляции и нарушения».

La OEA pidió la liberación de los presos en Bolivia "hasta contar con juicios e imparciales" y propone comisión internacional para investigar casos. https://t.co/EfyDgrhAB4 — LA PRENSA Nicaragua (@laprensa) March 15, 2021

17 марта правительство Боливии решило подать в суд на генерального секретаря ОАГ Луиса Альмагро. Согласно заявлению властей, именно отчет организации, который указывал на мошенничества на выборах, спровоцировав массовые беспорядки, гибель людей и отставку президента Эво Моралеса. Поэтому необходимо дать правовую оценку этим действиям.

Diputados del MAS exigen proceso contra el secretario de la OEA, Luis Almagro- https://t.co/o4hQu2uOxF pic.twitter.com/dJqMBgw7fL — Radio Fides Bolivia (@GrupoFides) March 17, 2021

Международная реакция

В защиту Боливии выступила Мексика. Руководитель главного управления американских региональных организаций и механизмов мексиканского МИД Эфраин Гуадаррама осудил новую попытку Альмагро вмешаться в решение боливийских властей с арестом Жанин Аньес и призвал организацию «действовать в соответствии со своими полномочиями» и избегать вмешательства во внутренние дела Боливии.

México le pidió a Luis Almagro que no intervenga en los asuntos internos de Bolivia https://t.co/p6dnnnJwjA — la diaria (@ladiaria) March 18, 2021

Канцлер кубы Бруно Родригес также назвал «лицемерием» заявления ОАГ о «справедливого судебного разбирательства» на фоне того что организация закрывала глаза на убийства во время протестов в 2019 году.

Rechazamos los intentos de intromisión en asuntos internos de #Bolivia y las hipócritas preocupaciones por derechos humanos que no se presentaron cuando fueron reprimidos y hostigados partidarios del MAS.



Nuevamente monroista Secretaría OEA contra intereses de Nuestra América. pic.twitter.com/ooZ5FO0cLl — Bruno Rodríguez P (@BrunoRguezP) March 17, 2021

Госпереворот в Боливии

В ноябре 2019 года после завершения президентских выборов в Боливии высшие полицейские и военные чины потребовали отставки действующего президента Эво Моралеса, несмотря на то, что он набрал большее количество голосов — 47,8%, а его ближайший соперник Карлос Меса — 38,2%. Поводом для отставки послужил отчет Организации американских государств (ОАГ) о фальсификациях во время голосования. После непрекращающихся протестов, которые привели к гибели десятков людей по всей стране, и давления полицейского и военного истеблишмента, Моралес сложил полномочия и был вынужден просить политического убежища в Мексике.