Немецкие медики зафиксировали 13 случаев тромбоза после прививки AstraZeneca

Берлин, 18 марта. Более десяти случаев тромбоза зарегистрировали в Германии после вакцинации от коронавируса препаратом компании AstraZeneca.

Тромбы появились у 12 женщин и одного мужчины в возрасте от 20 до 63 лет. Об этом сообщили в минздраве Германии. Немецкие власти приостановили вакцинацию от коронавируса препаратом AstraZeneca 15 марта. Сейчас Берлин ждет вердикт Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA) относительно дальнейшего применения средства.

В Нидерландах медики не выявили связь между случаями тромбоза и вакцинацией препаратом англо-шведской фармацевтической компании AstraZeneca. Это средство ввели более 17 млн жителей разных стран.