«Маразм или расчет?» Альгис Микульскис о сомнениях в дееспособности Джо Байдена

С момента вступления Джозефа Байдена в должность президента США прошло всего 57 дней, а первое лицо «оплота мировой свободы» уже стало причиной международного скандала, последствия которого до сих пор не ясны. Специальный корреспондент ФАН Альгис Микульскис в своей авторской колонке пытается понять, что послужило причиной его реплики, оскорбившей в лице президента Владимира Путина всю Россию: возрастные изменения интеллекта или осознанное решение?

17 марта Джозеф Робинетт Байден-младший, известный так же, как «Сонный Джо» и президент Соединенных Штатов Америки, в своем обширном эксклюзивном интервью корреспонденту ABC News Джорджу Стефанопулосу, выдал «перл»:

«Стефанопулос: Так вы знаете Владимира Путина. Вы думаете, что он убийца? Байден: Хмм…Ммм… Да».

После этого, как нынче модно говорить, «Интернет взорвался»! Отметились все: от маститых политологов до последнего «Миколи з-під міста Івано-Франківська»… Шутка ли — подобных «дефиниций», да еще и с беспрецедентным приглашением российского посла в США Анатолия Антонова в Москву для консультаций, история отношений двух государств еще не знала.

И если «Микола» и примкнувшие к нему доморощенные борцы за все хорошее ожидаемо впали от байденовского пассажа в практически религиозный экстаз, то люди, чьим мнением пренебречь невозможно, задумались о том, что же дальше. А прогнозы некоторых из них — таких, например, как военный публицист Владислав Шурыгин — оказались весьма и весьма мрачными:

«Теперь либо мы, либо они! Это начало обратного отсчета до большой войны. И если американская дипломатия не сдемпфирует и не дезавуирует эту шокирующую глупость, а, наоборот, попытается придать ей вид «новой стратегии», «усиления давления на Россию», то это очень скоро закончится реальным разрывом отношений и грядущим Апокалипсисом».

А и в самом деле. Известное крылатое латинское выражение можно ведь развернуть и в обратную сторону — что дозволено быку, то не дозволено Юпитеру. Сетевые острословы, конечно, зубоскалят на тему «дедушка старый, ему все равно», и это было бы забавным, не будь у этого «дедушки» под рукой такого гаджета, как «President’s Emergency Satchel» или, по-русски, «ядерного чемоданчика».

И вот тут возникают тревожные выводы. Если президент Байден находится в трезвом уме и здравом рассудке, осознанно транслирует на весь мир подобные вещи и хорошо понимает, зачем это делает, — значит им принято некое решение, делающее реальностью выкладки Владислава Шурыгина. Если же его когнитивные способности, мягко говоря, «немного истощились», но ближайшее окружение до сих пор не выступило даже с намеком на извинения — значит оно, это окружение, либо полностью согласно с тем, что произнес шеф, либо ведет некую свою игру. А в игре этой Джо, хоть и выступает в роли ферзя — изрядно дряхлого, правда, — но по доске передвигается не сам, а с помощью сторонних невидимых рук. И снова все получается не особенно благополучно.

Можно, конечно, припомнить Байдену времена его вице-президентства в контексте Ливии, Сирии, Ирака и Йемена. Можно «поднять из архивов» украинские коррупционные художества его сына Хантера и компанию Burisma Holdings… Можно, напротив, начать оправдываться, приводя различные примеры того, что «Россия хорошая». Но все это будет путями в никуда. Так как же поступить стране? А молча!

Для начала — аккуратно «прижать к ногтю» пятую колонну в лице всем известных болтунов, которых теперь вежливо называют «иностранными агентами». Затем — настало самое время! — официально признать народные республики Донбасса, взяв их под вооруженную охрану от киевских деятелей. Усилить арктическую войсковую группировку и начать регулярное патрулирование Северного морского пути на всем его протяжении. Новые санкции? Все так же молча выдворить из страны всевозможные мутные «фонды», НКО и прочих «распространителей демократии». Все эти меры в России прекрасно известны — осталось их осуществить.

Что там «Сонный Джо» сказал насчет того, что «Путин поплатится», а его верная Псаки — про то, что «русским пора привыкать к новому формату, другого не будет»? Ребята, вы не поверите, но в игру «Новый формат» можно играть вдвоем. И у России есть ходы, на которые вы ответить просто не сможете. Как вам, например, односторонняя приостановка договора СНВ-3? А бесполетная зона над Сирией для всех, кроме ВВС самой Сирии и ВКС России?

Кстати, о санкциях… Документ, запускающий их процедуру, называется очень пространно: «Определения в отношении применения химического оружия Россией в соответствии с Законом о контроле над химическим и биологическим оружием и ликвидации боевых действий 1991 г.». Ну, про это «химическое оружие» и отсутствие доказательств его применения именно Москвой исписаны тонны бумаги и стерты до основания миллионы клавиатур. Останавливаться на этом нет смысла. Да и содержимое оного «определения» включает в себя вещи посмешнее намеков на Скрипалей и Навального. А именно — пункты, касающиеся запрета на продажу России… оружия.

Военный обозреватель Виктор Литовкин поделился своими соображениями насчет этого популизма, предназначенного, скорее всего, для внутриамериканского употребления:

«Это для того, чтобы унизить нас. Реально же эта санкция работать не будет. Потому что мы никогда не поставляли друг другу никакого оружия и не нуждались в этих поставках. Хотя сами санкции — вещь, конечно, неприятная… Как реагировать? Я бы, например, прекратил поставки ракетных двигателей. И прекратил бы поставки титановых изделий. 40% каждого пассажирского «Боинга» — это наш титан. Пусть постоят заводы… Посмотрим, как запоет тогда господин Байден».

И то верно. Американская власть может сколько угодно топорщить перья на весь мир, но крупнейшие промышленные корпорации, с чьих рук она, собственно, и питается — «это другое». Эти, при определенных обстоятельствах, могут и дух Ли Харви Освальда вызвать…

И последнее. В том же скандальном интервью есть одна фраза Джо Байдена, ускользнувшая от пристального внимания комментаторов, слишком занятых, видимо, темой Путина. А фраза это — просто концентрированное, эталонное, для Палаты мер и весов описание современной политики США. Внимайте:

«Мы не ввели санкции против саудовского принца из-за убийства журналиста Джамаля Хашукджи, потому что мы никогда не наказывали действующего главу страны-союзницы».

Без комментариев!

P. S. Пока я писал этот материал, в Сети появилась первая реакция Владимира Путина на высказывание Байдена:

«Что касается заявлений моего коллеги. Мы действительно лично знакомы. Что бы я ответил? Я бы сказал ему: «Будьте здоровы». Говорю это без иронии, без шуток. Кто как обзывается, тот так и называется. Это не просто детская поговорка и шутка. Смысл очень глубокий. Психологический. Мы всегда в другом человеке видим свои собственные качества и думаем, что это мы. И из этого исходя, оцениваем его действия».

Что ж… Думаю, это только начало. Президент России не похож на человека, не умеющего делать выводы и не способного принимать на их основе решения. Часто — неожиданные.