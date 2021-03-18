Новосибирский губернатор поздравил биатлониста Иродова с трехкратной победой

Новосибирск, 18 марта. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников встретился с трехкратным победителем мирового первенства по биатлону Денисом Иродовым, сообщают СМИ.

Иродов в начале марта на первенстве в Австрии достиг уникальных успехов. Он стал первым в мире биатлонистом до 19 лет, который выиграл сразу три гонки.

«Этими медалями Вы доказываете своим сверстникам, более юным ребятам, что своим трудом можно добиваться самых больших высот», — отметил Травников.

Губернатор добавил, что победа Иродова может стать стимулом для дальнейшего развития биатлона в Новосибирской области.

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