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Мария Захарова оценила русофобскую политику США

Мария Захарова оценила русофобскую политику США

Москва, 18 марта. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на антироссийские выпады президента США Джо Байдена. Об этом она рассказала в ток-шоу «60 минут» на канале «Россия-1».

Российский дипломат заявила, что недавние заявления американского руководства являются странными и непонятными. Она попросила журналистов попытаться разговорить власти США и понять, что же они имели в виду.

«Почему мы все время должны транскрибировать, переводить с их странного, непонятного политически-птичьего языка на нормальный, чтобы понимать, что они имеют в виду. Посмотрите их реакцию, ведь они, как воды в рот набрали», — сказала Захарова.

Представитель российского дипведомства убеждена, что Белый дом завел в тупик не только двусторонние отношения РФ и США, в нем находится собственная идеология Америки. По мнению Марии Захаровой, фактор демонизации России в настоящее время себя полностью исчерпал и дошел до самого предела.

Ранее сообщалось, что Россия не позволит реабилитировать Гитлера и фашизм

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