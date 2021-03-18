Мария Захарова оценила русофобскую политику США

Москва, 18 марта. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на антироссийские выпады президента США Джо Байдена. Об этом она рассказала в ток-шоу «60 минут» на канале «Россия-1».

Российский дипломат заявила, что недавние заявления американского руководства являются странными и непонятными. Она попросила журналистов попытаться разговорить власти США и понять, что же они имели в виду.

«Почему мы все время должны транскрибировать, переводить с их странного, непонятного политически-птичьего языка на нормальный, чтобы понимать, что они имеют в виду. Посмотрите их реакцию, ведь они, как воды в рот набрали», — сказала Захарова.

Представитель российского дипведомства убеждена, что Белый дом завел в тупик не только двусторонние отношения РФ и США, в нем находится собственная идеология Америки. По мнению Марии Захаровой, фактор демонизации России в настоящее время себя полностью исчерпал и дошел до самого предела.

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