Банги, 18 марта. Жители ЦАР жалуются на пассивность миротворцев многопрофильной комплексной миссии ООН (МИНУСКА) в борьбе с бандформированиями. В некоторых населенных пунктах «голубые каски» и вовсе сотрудничают с боевиками из «Коалиции патриотов за перемены» (CPC), сообщает автор Le Potentiel Centrafricain Патрик Жако.

Критика в адрес миротворцев ООН не прекращается с момента их ввода в ЦАР. Жители страны недовольны, что миссия Организации Объединенных Наций не приносит хоть сколько-нибудь ощутимый результат на местах. Миротворцы не обеспечивают безопасность мирного населения, а столкновений с бандитами МИНУСКА предпочитает избегать.

Низкая эффективность — не единственное, в чем граждане ЦАР обвиняют контингент ООН. По свидетельствам очевидцев, «голубые каски» поддерживает коалицию боевиков, возглавляемую экс-президентом Франсуа Бозизе.

«После недавнего освобождения Бамбари именно МИНУСКА помогает боевикам из «Коалиции патриотов за перемены». Это миротворцы ООН снабжают их продовольствием. Но ни для кого не секрет, что бандиты уже не имеют той власти, что раньше», — заявил житель Бамбари.

Рост боеспособности правительственных сил противоречит интересам иностранных миротворцев, заключает Жако. По этой причине контингент ООН сделает все, чтобы кризис в ЦАР продолжался, в том числе поставит бандитам новые партии вооружений.

Успешное контрнаступление центральноафриканских военных, обученных российскими инструкторами, отбросило боевиков к северной границе страны. ВС ЦАР продолжают зачистку территории от бандформирований. Периодически в республике проходят полицейские спецоперации для выявления «спящих ячеек» радикальных исламистов.