Маркетолог рассказал, от чего зависит будущее республиканской партии США

Республиканцам следует не допустить воплощения в жизнь планов демократов по превращению федерального округа Колумбия в новый штат. Таким мнением поделился в беседе с ФАН маркетолог Николай Григорьев.

По словам эксперта, уже в скором времени станет ясно, смогла ли республиканская партия оправиться от сокрушительного поражения.

«Промежуточные выборы в Сенат покажут, насколько республиканская партия смогла пережить тот погром, который ей устроили. Если они сумеют собраться с силами и отыграть что-то, это будет очень серьезный знак их возрождения», — считает маркетолог.

Николай Григорьев также отметил, что и политические оппоненты республиканцев вовсе не намерены бездействовать, и уже сейчас думают о том, как побеждать в будущем.

«Демократы готовят контрходы. Один из них — федеральный округ Колумбия. Население там всегда голосует за демократов. Одна из основных задач либералов — добиться того, чтобы эта территория получила новый статус. Появление еще одного штата с соответствующим представительством в Конгрессе и выборщиками, даст ощутимую фору. Многое зависит от того, смогут ли республиканцы заблокировать эту инициативу», — подчеркнул эксперт.

В завершение он добавил, что в данном противостоянии речь идет, прежде всего, не о популярности той или иной конкретной личности, а о победе политического лагеря.

«Мы очень много значения придаем фамилии. Трамп — это функция, тот, кто выражает чаяния определенной части американских элит и простого населения. Байден — это такая же функция», — резюмировал собеседник ФАН.

Ранее Николай Григорьев объяснил, зачем Дональду Трампу нужна Меган Маркл на будущих выборах президента США.