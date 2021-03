Власти Мексики задержали партию поддельной вакцины «Спутник V»

Мехико, 18 марта. Главное таможенное управление и армия Мексики конфисковали партию поддельной вакцины «Спутник V». Об этом сообщается на официальной странице правительства Мексики.

Aduanas y el Ejército Mexicano frenaron el traslado ilegal de vacunas Sputnik V con destino a Honduras en una aeronave privada en la Aduana de Campeche. Con acciones coordinadas reforzamos la seguridad nacional y prevenimos el mal uso de las vacunas contra COVID-19. pic.twitter.com/Puuo57bAoJ — SATMX (@SATMX) March 18, 2021

«Сегодня власти Мексики задержали партию вакцин, дизайн и упаковка которых имитировала российский препарат», — сообщили в пресс-службе Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).

Анализ фотографий конфискованной партии показал, что «это поддельное вещество, не имеющее ничего общего с оригинальной вакциной, включая дизайнер контейнера и этикеток».

This is a comparison of the legal and official Sputnik V with the fake Sputnik V that was seized. pic.twitter.com/EmZrH68F81 — Sputnik V (@sputnikvaccine) March 18, 2021

По сообщению Министерства финансов и государственного кредита, власти начали расследование для того, чтобы определить происхождение поддельных вакцин.

Сотрудники таможенной службы обнаружили партию поддельных вакцин «Спутник V» в частном самолете на территории Мексики. Самолет должен был вылетать в международный аэропорт Сан-Педро-Сула в Гондурасе. При посредничестве мексиканской армии удалось изъять два холодильника с 5775 упаковками вакцины с этикетками, имитировавшими «Спутник V».

Экипаж самолета и пассажиры, которые являются гражданами Гондураса, были переданы Генеральной прокуратуре Мексики.

РФПИ поблагодарили мексиканское правительство, таможенную службу и вооруженные силы за изъятие партии поддельной вакцины «Спутник V».

В российских официальных кругах уже предупреждали о возможных провокациях против российской вакцины на фоне роста спроса на препарат в разных странах мира.

«Правительство Мексики остановило и предотвратило то, что могло бы стать одной из таких провокаций, целью которых является дискредитация вакцины «Спутник V», — заявили в РФПИ.

Russian official warned last week of possible provocations against #SputnikV vaccine. Mexican government stopped and prevented what could have been one such provocation possibly aimed at discrediting the Sputnik V vaccine.

????https://t.co/MjJVKPv2Pw — Sputnik V (@sputnikvaccine) March 18, 2021

«Процедура отправки также нарушала протоколы упаковки и транспортировки официальной вакцины «Спутник V», — добавили в РФПИ.

Пресс-служба РФПИ подчеркнула, что каждая ампула препарата имеет уникальный QR-код, позволяющий отследить ее происхождение, а транспортировка вакцины осуществляется только авторизованными перевозчиками.

Every manufactured vial of Sputnik V is undergoing strict quality controls. Each vial has a unique QR-code and is transported only by authorized carriers required to abide by the highest safety standards, including a remote temperature and security controls. — Sputnik V (@sputnikvaccine) March 18, 2021

Вакцина «Спутник V», разработанная в научном Центре им. Гамалеи в Москве, стала первой в мире зарегистрированной вакциной от коронавируса. На сегодняшний день это одна из самых эффективных вакцин против коронавируса в мире, зарегистрированная в более чем 50 странах.

В начале февраля в авторитетном научном журнале The Lancet были опубликованы итоги третьей фазы клинических испытаний вакцины «Спутник V», согласно которым уровень эффективности препарата составил 91%, при тяжелом течении коронавируса — 100%.