Телеканал «Вести Крым» разблокировали на YouTube

Симферополь, 18 марта. Американский видеохостинг YouTube разблокировал аккаунт «Вести Крым». Об этом сообщил директор телеканала Александр Минаков.

Руководитель телерадиокомпании сообщил, что разблокировали аккаунт без уведомления.

«Мы сами случайно это узнали», - сказал Минаков.

Директор «Вести.Крым» добавил, что причина блокировки была абсурдна. По его словам, публикация появилась на YouTube два года назад. Администрация видеохостинга искала повод, чтобы заблокировать аккаунт.

Ранее стало известно, что Госдума РФ намерена предложить западным соцсетям решить проблему незаконного контента.