Звезда «Кухни» Богатырев трогательно поздравил Арнтгольц с днем рождения

Москва, 18 марта. Актер Марк Богатырев публично поздравил супругу Татьяну Арнтгольц с днем рождения и рассказал о ее редком даре.

Звезде российских сериалов, как и ее сестре-близнецу Ольге, 18 марта исполнилось 39 лет. В этот день Богатырев рассказал поклонникам в Instagram о пополнении в семье — месяц назад у актеров родился сын. А затем опубликовал снимок любимой жены и трогательно обратился к ней.

«Красота снаружи, красота внутри — редкий дар! С днем рождения тебя!! Любовь моя», — написал звезда сериала «Кухня».

Мальчика супруги назвали Данилой, пишет телеканал «360». Поклонники присоединились к поздравлениям и назвали Арнтгольц одной из лучших актрис в российском кино.

«Счастья, здоровья и исполнения желаний Татьяне»; «Двойной праздник. Поздравляю вас»; «Это потрясающе: в свой праздник подарила сама себе такой чудесный подарок», — написали фанаты.

Радостное событие в этом году произошло и в семье Ольги Арнтгольц. 31 января она родила сына Льва. Примечательно, что актрисы стали мамами с разницей в 20 дней.