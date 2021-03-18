Генпродюсер лейбла Zhara Music назвал цену за права на новый альбом Моргенштерна

Сегодня, 18 марта стало известно, что американский лейбл звукозаписи Atlantic Records, предложил Моргенштерну сотрудничество.

Таким образом Алишер является первым в истории России артистом, приглашенным записываться в западной компании, где работают такие звезды как Карди Би, Sia, Kodak Black, Бруно Марс, Рэй Чарльз и другие.

Все бы хорошо, но генпродюсер лейбла Zhara Music Бахтияр Алиев, он же Bahh Tee, сильно удивился заявлению Моргенштерна о том, что новый альбом он выпускает с Atlantic Records.

Похоже, Алишер сильно поспешил с заявлениями, как оказалось, права на новый альбом уже проданы.

«Друзья, с утра меня атакуют вопросами о том, правда ли Моргенштерн уходит от нас. Могу точно сказать, что его новый альбом выйдет на Жаре (лейбл звукозаписи Zhara Music). Он просил за него огромную сумму, ни для кого не секрет, больше миллиона долларов мы ему заплатили», — рассказал генпродюсер лейбла Zhara Music Бахтияр Алиев в своем Instagram.

Также артист добавил, что насчет последующих альбомов он ничего не знает, но новый весенний альбом выйдет только на лейбле Zhara Music.

Впрочем, Моргенштерн всегда отличался скоростью, с который выпускал новые хиты. Возможно, в этот раз он напишет два альбома, чтобы никакой лейбл не обидеть.

Ранее стало известно, что рэп-исполнитель теперь работает в «Альфа-банке», он отвечает за организацию коммуникаций с молодежью. Директор по маркетингу Алексей Гиязов рассказал корреспонденту ФАН о зарплате артиста.